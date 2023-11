Veja no Sapo Zen o vídeo com as Previsões para todos os signos

O ano de 2024 é regido por Saturno!

Também tem o número (2024) o que significa que tem como número regente o oito, que está relacionado com justiça e colheita de Carma.

Um ano regido por Saturno, é um ano de dificuldades, sacrifícios, e não devemos esquecer que Saturno encontra-se em Peixes, o último signo do zodíaco.

O ano de 2024 é marcado por duas efemérides de referência:

- A entrada definitiva de Plutão em Aquário

e

- A entrada de Júpiter em Gémeos.

Em 2023 Plutão esteve somente 3 meses em Aquário, e trouxe à tona todo o tipo de rebelião, confrontos com o poder político e social a uma esfera mundial e assistiu-se a uma confrontação com o poder.

Chegou a hora da mudança!

MudançaIntensa e radical como Plutão.

Uma libertação é necessária, para um mundo mais justo.

A última passagem de Plutão em Aquário teve início em 1778, permanecendo neste signo por 20 anos, até 1798.

Neste período, só para ter uma ideia, estavam acontecendo o Iluminismo, a Revolução Francesa, a promulgação da Constituição americana e a Revolução Industrial.

Ou seja, foi uma época de mudanças sem precedentes.

Um período revolucionário e transformador, que mudou a forma como o mundo via o poder, o dinheiro, a tecnologia e a sociedade como um todo.

O planeta Plutão é representado pela Lei da Impermanência.

Plutão em Aquário pede ao coletivo que enfrente a antiguidade de sistemas estabelecidos e ultrapassados e dê lugar ao novo, ao visionário.

Os próximos 20 anos serão de mudanças a todo o nível.

A força do planeta Plutão em Aquário, vai continuar a trazer revoltas e crises sociais em todo o mundo.

Plutão é o planeta que esta relacionado com o poder, transformação e morte, da extinção em massa.

A cirurgia robótica irá ter um avanço colossal, novas vacinas, novos medicamentos serão criados para fazer face a doenças crónicas.

Novas tecnologias da informação e comunicação (TIC) irão fazer parte do nosso quotidiano.

Saturno encontra-se a zero graus de Peixes, último signo do Zodíaco, que está associado à dor, ao sofrimento, o que representa que as dificuldades irão continuar.

Saturno em Peixes, pede uma responsabilidade em todos os assuntos de casa 12n na Espiritualidade. É tempo de separar o trigo do joio!

Face ao exposto os signos que terão melhores oportunidades são: Touro, Gémeos, Caranguejo, Balança e Capricórnio.

Desejo a todos, um Feliz 2024!

Cistina Candeias

