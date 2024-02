Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

Iniciamos a semana com a Lua em quarto minguante em Sagitário, tempo de desapego, de largar tudo aquilo que não tem mais sentido na nossa vida.

Júpiter / Sol está a distribuir bênçãos para todos, a trazer facilidades em assuntos difíceis.

Todos os tipos de comunicação também estão favorecidos.

Assuntos relacionados com cursos, divulgações, e oratória têm grandes avanços.

Vénus e Marte em Aquário andam de mãos dadas, a trazer a novidade, o progresso, renovação da vida afetiva, os relacionamentos ficam mais leves, arejados divertidos.

Aliás terá de ser assim, porque Úrano pressiona a Vénus, e tudo que não seja vivido em liberdade, passa por roturas.

Júpiter está a pressionar Marte, e não será de estranhar que durante esta semana, possam existir muitas situações de violência.

Sejam Felizes,

Cristina Candeias