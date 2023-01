Veja o vídeo com as previsões para todos os signos

Iniciamos a semana com a energia do quarto crescente, sendo muito vantajoso ao potenciar situações.

Vénus entrou no signo de Peixes, onde exprime o melhor, mas desentende-se com Marte.

Ddevemos ter prudência nas nossas decisões, pois corremos o risco de gastar excessivamente os nossos recursos.

Facilidades Caranguejo- Escorpião -Peixes

Mercúrio em aspeto exato a Úrano traz a exaltação da nossa palavra, estamos mais leves e soltos, podemos ter ideias incríveis para a nossa vida profissional.

Facilidades para Touro-Virgem-Capricórnio.

Dia 3 temos o aspeto exato de Úrano ao Sol, em que precisamos de liberdade, de sair da rotina, fazer coisas novas, sair do eixo.

A semana termina com a Lua em oposição a Plutão a trazer intensidade emocional, estaremos mais ciumentos, passionais pelo que devemos evitar assuntos delicados!

Sejam Felizes,

Cristina Candeias