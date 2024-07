Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos.

A semana começa com a Lua no início de Leão confrontar Plutão.

As emoções encontram-se ao rubro, intensidade e possibilidades de atritos. Não devem esperar muitos das pessoas.

Mercúrio o planeta que rege o signo de Gémeos e Virgem encontra-se num aspeto de tensão a Plutão.

Este aspeto cria nervosismo, ansiedade e atritos.

Não é uma boa semana para resolver questões do passado.

Os signos que são mais afetados por esta situação são os signos de Gémeos e Virgem.

Dificuldades: Gémeos e Virgem

Vênus a deusa do amor também se junta a esta dança. O conflito com Plutão traz dificuldades nos relacionamentos.

Ciúmes, paixões, atitudes radicais, são de esperar com este aspeto.

Dificuldades: Touro – Balança - Escorpião

O planeta Júpiter encontra-se no signo de Gémeos a trazer boas oportunidades para os Gémeos, as Balanças e para os Aquarianos.

Mais para o fim da semana o planeta Marte encontra-se com Úrano.

É um aspeto extremamente difícil, porque poderá ocasionar acidentes, incêndios e explosões. Devemos de ser mais prudentes e cautelosos.

Desejo a todos uma Feliz Semana,

mCristina Candeias