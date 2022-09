Veja o vídeo com as previsões para todos os signos

Esta semana temos a entrada do Sol em Balança! Parabéns a todos os nativos. Acabou de iniciar o ciclo solar que corresponde ao mês mais fértil para estes nativos.

O planeta Plutão é rei durante esta semana a fazer vários aspetos ao Sol, Lua, Mercúrio e Vénus.

Os relacionamentos estão favorecidos, assim como o poder de argumentação vem facilitar muito a vida dos nativos de Virgem – Touro- Capricórnio.

Marte continua em bom aspeto com Saturno, a facilitar a concretização e realização de projetos que se prolongam no tempo. Aquário- Balança – Gémeos estão alinhados com este aspeto.

Dia 29 o Planeta Vénus entra em Balança a exprimir doçura, encanto, diplomacia e a energia fica mais suave, mais harmoniosa. Aqui, vamos ser convidados a amar e ser amados! Temos uma maior necessidade de sociabilizar.

Como Vénus também rege a vida económica, será um período muito fértil para assuntos financeiros.

Signos que são levados a refletir sobre o amor: Balança e Carneiro.

Signos que se beneficiam com este trânsito: Gémeos, Aquário, Sagitário e Leão.

Signos que se sentem desafiados a encontrar o ponto de equilíbrio nas relações: Capricórnio e Caranguejo.

Aproveitem bem esta energia maravilhosa de abundância relacional e sejam felizes.

Cristina Candeias