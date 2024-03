Veja no Sapo Zen as previsões para todos os signos

A semana começa com a efeméride da Lua nova no signo mais osmótico, mais sensível do zodíaco Peixes.

Logo, temos uma semana onde as emoções e os sentimentos irão predominar na nossa vida.

Mercúrio o Deus da comunicação entra no signo de Carneiro. A palavra e o pensamento ficam mais velozes, diretos e frontais.

Dia 12 Vénus, a Deusa do amor, entra em Peixes onde é rainha. Está exaltada neste signo e vai trazer as melhores energias para os signos de Caranguejo, Escorpião e Peixes.

O Planeta Marte está em tensão com Úrano. A rebeldia será uma constante esta semana, as regras são difíceis de cumprir, pelo que as divergências se acentuam.

Devemos ser prudentes com precipitações, impulsividade e atitudes irrefletidas.

Carneiro, Escorpião e Aquário devem ser muito prudentes.

O Sol encontra Úrano, razão pela qual os signos de terra Touro, Virgem eCapricórnio, poderão ter surpresas e novidades repentinas.

Desejo a todos uma Feliz Semana!

Cristina Candeias