Céu da semana de 10 a 16 de dezembro de 23

A semana começa com a Lua no intenso signo de Escorpião, encontra-se com Vénus e as emoções estão intensas, clima de paixão, envolvimento emocional ao limite.

Sol continua a transitar em Sagitário, é período favorável a mudanças e a início de novos projetos.

Favorecidos: Sagitári o- Carneiro - Leão

Vénus em Escorpião faz um excelente aspeto a Saturno, a trazer a paz, segurança e estabilidade.

Favorecidos: Escorpião-Caranguejo-Peixes

Mercúrio o Deus da comunicação encontra-se com Júpiter a distribuir benesses, sorte e proteção em novos contratos comerciais, a palavra sai favorecida com este aspeto.

Favorecidos: Touro – Virgem – Gémeos - Capricórnio

Júpiter desafia Vénus, temos tendência para cometer excessos, atenção em relação a compras.

O Sol vai desafiar Neptuno. Devemos ser prudentes com as nossas expectativas e ilusões nem sempre correspondem à realidade.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias