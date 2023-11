de 4 a 29 de dezembro

Facilidades: Escorpião – Caranguejo - Peixes

No cosmos, a dança celestial influência nossas vidas de maneiras intrigantes, e a atual presença de Vénus em Escorpião adiciona uma camada de profundidade e paixão aos relacionamentos e à expressão artística.

Vénus, o planeta do amor e da estética, encontra-se agora no intenso signo de Escorpião, despertando emoções profundas e transformadoras nas relações interpessoais.

Sob essa influência astrológica, as conexões amorosas são impulsionadas por uma intensidade magnética, marcada pela busca de profundidade e significado emocional.

Escorpião, um signo de água, é conhecido por sua natureza apaixonada e investigativa. Quando unimos essa energia escorpiana à suavidade de Vénus, experimentamos um período em que o amor e a sensualidade se tornam mais profundos, mais misteriosos e, por vezes, mais desafiadores.

No plano artístico, Vénus em Escorpião inspira a expressão criativa movida pela emoção e pelas experiências intensas da vida. Artistas podem sentir uma necessidade mais profunda de explorar temas mais sombrios e complexos, criando obras que provocam reflexões mais profundas sobre a natureza humana e o amor.

Para todos os signos do zodíaco, este é um momento propício para explorar as dimensões mais profundas dos relacionamentos e mergulhar nas emoções que muitas vezes ficam escondidas sob a superfície.

No entanto, é essencial lembrar que a intensidade de Escorpião também pode trazer à tona desafios emocionais. A comunicação aberta e a empatia serão chaves para superar qualquer tensão e fortalecer as conexões.

Em resumo, a presença de Vénus em Escorpião é uma oportunidade para vivenciar o amor e a arte de maneiras mais profundas e significativas.

Ao abraçar a intensidade emocional deste período, podemos descobrir novas camadas de nós mesmos e dos relacionamentos que cultivamos.

Abraço de Luz,

Cristina Candeias