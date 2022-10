A Lua Cheia em Carneiro ajuda a reclamar o poder pessoal, favorecendo as iniciativas individuais e reacendendo a chama da paixão num relacionamento, e a Lua Nova em Escorpião, que vem acompanhada por um eclipse solar, ajuda a proceder a uma transformação interior profunda, desapegando-nos de algo que já não faz parte de quem somos, permitindo-nos renascer.

As fases da Lua em outubro serão as seguintes:

- Dia 3 às 00:14 - Quarto Crescente em Capricórnio - Esta fase lunar é especialmente favorável para melhorar a vida profissional e a vida financeira, sendo bastante propícia ao desenvolvimento de projetos que ajudem a rentabilizar recursos e a diminuir despesas. É uma fase lunar que nos ajuda a ser mais diligentes e trabalhadores, a cuidar melhor das finanças e a fazer uma boa gestão das nossas capacidades.

- Dia 9 às 20:55 - Lua Cheia em Carneiro - ideal para dinamizar a sua vida, definindo melhor os seus objetivos e apostando na expansão individual e na realização das suas metas. Também favorece os relacionamentos, acentuando a paixão e trazendo mais romance para o dia-a-dia a dois.

- Dia 17 às 17:15 - Quarto Minguante em Caranguejo - Embora o Quarto Minguante tenha uma energia que favorece o "decréscimo" de algo, uma vez que se encontra em Caranguejo esta fase lunar pode ser mais difícil. É provável que sinta uma certa tristeza e nostalgia em relação a algo que já não faz parte da sua vida - aproveite este período para praticar o desapego, particularmente na esfera emocional. É, também, um período propício a remodelações no lar.

- Dia 25 às 10:49 - Lua Nova em Escorpião com eclipse parcial do Sol - promove a renovação interior, ajudando-nos a renascer dentro de nós. Pode fazer com que haja encontros ou reencontros marcantes e com que tenhamos epifanias, compreendendo as situações de uma forma muito mais clara.

Tome nota dos melhores dias de outubro.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 9, 10

Para dinamizar a relação – 9, 10, 25, 26

Para esquecer um amor – 25, 26

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 3, 4, 9, 10, 25, 26

Investir num negócio – 3, 4, 9, 10, 25, 26

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 9, 10, 25, 26

Fazer novos investimentos – 3, 4, 9, 10, 25, 26

Pedir um empréstimo – 3, 4, 9, 10, 25, 26

Negociar – 3, 4, 9, 10, 25, 26

Assinar contratos – 3, 4, 9, 10, 25, 26

Fazer compras importantes – 3, 4, 9, 10, 25, 26

Decorar a casa – 9, 10

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 3, 4, 25, 26

Investir no seu visual – 9, 10

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 9, 10

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 25, 26

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.