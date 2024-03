- Dia 3 às 15:23 – Quarto Minguante em Sagitário – Confere ousadia e põe em destaque o espírito de aventura, o sentido crítico e a curiosidade, sendo uma boa fase para se libertar de crenças que já não contribuem para a sua evolução pessoal e para adotar novas rotinas de vida, que a ajudem a ter maior equilíbrio e bem-estar.

- Dia 10 às 09:00 – Lua Nova em Peixes – Favorece a intuição e o desenvolvimento da espiritualidade, sendo ideal para aprofundar os seus conhecimentos nesta área, para experimentar novas abordagens e para desenvolver uma filosofia de vida mais focada na evolução espiritual. Aproveite esta energia para fazer um banho de limpeza energética e para defumar o seu lar.

- Dia 17 às 04:10 – Quarto Crescente em Gémeos – Favorece os estudos e aprendizagens, sendo ideal para iniciar um curso ou para aprender algo novo de forma autodidática. A sua mente está especialmente atenta e ágil, tendo maior facilidade em conectar as informações que receber e em estabelecer ligações que a ajudem a encontrar as soluções de que precisa.

- Dia 25 às 07:00 – Lua Cheia em Balança com eclipse lunar – o primeiro eclipse do ano põe em destaque as emoções, os relacionamentos, e a fronteira entre o eu e o outro, isto é, entre a vontade individual e a afirmação do ego e, por outro lado, a necessidade de fazer cedências em prol da harmonia. Os relacionamentos estarão em destaque neste período, que pode trazer importantes revelações e algumas mudanças inesperadas.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 17, 18, 25, 26

Para dinamizar a relação – 17, 18, 25, 26

Para esquecer um amor – 3, 4, 17, 18

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 17, 18, 25, 26

Investir num negócio – 17, 18, 25

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 10, 11, 17, 18

Fazer novos investimentos – 25, 26

Pedir um empréstimo – 3, 4

Negociar – 17, 18, 25, 26

Assinar contratos – 12, 13, 14

Fazer compras importantes – 12, 13, 14

Decorar a casa – 10, 11, 25, 26

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 3, 4

Investir no seu visual – 25, 26

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 17, 18

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 3, 4

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.