Estamos mais compenetrados no que precisa de ser feito, e isso vai ajudar-nos a assumir as nossas responsabilidades de forma mais empenhada. A meio do mês, a Lua Nova em Caranguejo, o signo regido pela Lua, oferece-nos uma poderosa oportunidade de renascimento, ajudando-nos a estabelecer contacto com as nossas emoções mais profundas.

As fases da Lua em julho serão as seguintes:

- Dia 3 às 12:39 - Lua Cheia em Capricórnio - Este período é ideal para definir metas e estabelecer objetivos, especialmente a nível material, porque Capricórnio é um dos signos mais dedicados ao trabalho e mais ambiciosos, empenhando-se ao máximo na conquista daquilo que desejam alcançar.

- Dia 10 às 02:48 - Quarto Minguante em Carneiro - favorável para tomar decisões difíceis, pois terá mais determinação e coragem, e para se libertar de algo. Boa fase também para finalizar projetos e concluir assuntos que estavam pendentes.

- Dia 17 às 19:32 - Lua Nova em Caranguejo - as emoções são fortes e podem surgir questões importantes para ser resolvidas a nível pessoal e em família. É provável que, neste período, venham ao de cima fragilidades que precisam de ser superadas e conflitos que precisam de ser resolvidos, por isso procure manter a calma e evite alimentar discussões.

- Dia 25 às 23:07 - Quarto Crescente em Escorpião - é especialmente favorável para fazer transformações profundas e para se libertar de hábitos nocivos e de memórias que o magoam.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 1, 2, 26, 27

Para dinamizar a relação – 1, 2, 18, 19

Para esquecer um amor – 3, 10, 11, 25

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 3, 4, 25, 26

Investir num negócio – 3, 4, 25, 26

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 5, 6, 17, 18, 19, 25

Fazer novos investimentos – 3, 4

Pedir um empréstimo – 25, 26

Negociar – 3, 4, 17, 18, 19

Assinar contratos – 3, 4

Fazer compras importantes – 3, 4

Decorar a casa – 17, 18, 19

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 10, 11

Investir no seu visual – 17, 18, 25, 26

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 25, 26

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 10, 11

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.