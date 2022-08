A Lua Nova em Virgem, no final do mês, ajuda-nos a purificar a nossa energia, escolhendo o que devemos manter na nossa vida e aquilo que precisamos de deixar para trás.

As fases da Lua em agosto serão as seguintes:

- Dia 5 às 11:06 - Quarto Crescente em Escorpião - É uma boa fase para fazer uma transformação interior, para mudanças profundas que envolvem a nossa postura perante a vida e as situações, para deixar para trás situações e seguir em frente com maior firmeza. É positiva para dinamizar os relacionamentos, pois Escorpião é um signo muito apaixonado e intenso.

- Dia 12 às 01:36 - Super Lua Cheia em Aquário - é especialmente libertadora e põe em destaque a necessidade de sentir que tem o poder de expressar as suas vontades, intenções e necessidades sem receio. É favorável para cortar com qualquer situação, pessoa ou circunstância que coloque entraves à sua expressão pessoal ou que não o deixe evoluir de acordo com aquilo que sente. Pode haver maior tendência para discussões e conflitos de vontades, sendo aconselhável evitar atitudes extremistas. É uma fase propícia para desenvolver ideias originais e experimentar novas abordagens, procurando fazer as coisas de maneira diferente.

- Dia 19 às 04:36 - Quarto Minguante em Touro - Touro é um signo de posse e aquisição e, como tal, a energia da Lua em Quarto Minguante pode criar alguma tensão interior, já que nesta fase lunar é favorecida a diminuição de algo e Touro procura sempre o aumento. Ainda assim, é uma boa altura para iniciar um plano de poupança e organizar melhor as despesas, orientando as finanças de forma mais prudente. É também um período favorável para criar rotinas de trabalho que visem construir um sucesso sólido, avançando de forma ponderada. O cabelo cortado nesta fase manterá um corte curto elegante e bonito por mais tempo.

- Dia 27 às 08:17 - Lua Nova em Virgem - Esta fase lunar ajuda a organizar melhor as nossas ideias e tudo o que diz respeito ao nosso quotidiano. É favorável para adotar hábitos mais saudáveis, para iniciar uma dieta, para terminar com vícios, para mudar rotinas, limpar e arrumar a casa e organizar tudo o que precisa de ser melhorado. É também uma boa fase para dedicar mais atenção à saúde e ao cuidado consigo próprio, assim como à sua casa e à vida doméstica em geral.

Tome nota dos melhores dias de agosto.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 12, 13

Para dinamizar a relação – 5, 6

Para esquecer um amor – 27, 28

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 5, 6, 12, 13

Investir num negócio – 5, 6, 12, 13, 27, 28

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 5, 6, 12, 13, 27, 28

Fazer novos investimentos – 5, 6, 12, 13, 27, 28

Pedir um empréstimo – 12, 13, 27, 28

Negociar - 5, 6, 12, 13, 27, 28

Assinar contratos – 5, 6, 12, 13, 27, 28

Fazer compras importantes – 5, 6, 12, 13, 27, 28

Decorar a casa – 12, 13, 27, 28

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 5, 6, 12, 13, 27, 28

Investir no seu visual – 5, 6, 12, 13

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 12, 13

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 27, 28

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.