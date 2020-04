Apesar da tensão e da ansiedade que abril nos traz, em virtude da situação que enfrentamos, as fases lunares que dominam este mês podem ajudar-nos a reencontrar o equilíbrio, conduzindo-nos, sobretudo, no sentido de ouvirmos com mais atenção as necessidades do nosso coração e, a partir delas, encontrarmos a nossa estabilidade, assentando-a em nós próprios.

Pixabay/Gerhard Gellinger