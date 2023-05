Saímos da estação dos eclipses recente, que trouxe episódios intensos a muitos… neste eixo poderoso de Touro-Escorpião. Iniciou nova lunação com nova sementeira a nutrir!

O crescente lunar começou a ser visível dia 20 maio, e a Lua está exaltada em Touro, favorecendo todos os assuntos relacionados com este luminar e signo. Ainda mais, em recepção mútua com Vénus a sua regente, o que activa esta “proteção” feminina no que respeita aos assuntos que elas regem, como: Intimidade, sentimentos, afectos, amor, estabilidade emocional, harmonia, apoio familiar. Deixe-se inspirar pela sua vida familiar e romântica.

Mais, Vénus está num belo trígono a saturno, activando a estabilidade, apoiando os elevados valores morais, éticos - as correctas relações humanas.

A quadratura de Saturno à lunação exige uma disciplina e foco quase espartanos, para que possamos recolher os melhores e mais doces frutos desta configuração com muita energia em Terra, o elemento da concretização. Mas para que a concretização exterior aconteça, algo tem que se reforçado internamente – até porque não há fogo e quase não há ar neste mapa.

Mais um aspecto favorável, Júpiter, que acabou de entrar em Touro, já está visível no céu o que para os antigos, era muito importante. Visível, ele pode conceder-nos mais aberta e fluentemente as suas bênçãos.

Conjunto ao nodo norte, tem um aspecto muito positivo também: aspirações e buscas jupiterianas, de ética, moral, verdade, filosofia, etc, estão de novo abençoadas e estimuladas. As nossas orações podem ser mais ouvidas, com paciência e entrega nossa ao que o Caminho Espiritual propõe e ensina.

No dia 27 Maio , Júpiter está em conjunção com o Nodo norte: intensidade, desejos exacerbados, ambição, potencial grande de experiências transformadoras, desenvolvimento pessoal, cuidado com auto indulgencia.

O que quer construir? Essa é a questão: aproveite esta energia a crescer, para semear o seu destino.

Também propõe mudanças significativas nos sistemas financeiros mundiais e maior atenção a esta área monetária, em geral.

Claro que na polaridade desafiante temos o T-square com Marte, Plutão e Júpiter – e Mercúrio: rugem os trovões nos céus e nas terras!

Ambição é boa, e a que preço se for demais? Tenha atenção às suas motivações inconscientes para se defender, atacar, querer ter razão, discutir.

Ser testemunha de si mesmo vai ajudar imenso para escolher as batalhas que precisam mesmo ser travadas e abdicar das que vão dar mau resultado… poupando-o também, aos arrependimentos inevitáveis.

O ponto “de saída” deste T-square é em Escorpião: demonstrações de poder, de qualquer tipo, tendem a ser assumidas e na sua essência ocultam inseguranças várias, vazios emocionais. A chave de eventuais cenários negativos, como manipulação, co-dependências, ou mesmo abusos, é o cuidar das nossas próprias feridas e inseguranças. É aceitar a transformação necessária das energias/modalidades mais densas da nossa tessitura humana.

Ainda em relação ao desejo exacerbado: Marte-Plutão, relembro palavras de Carl Jung (as entradas entre aspas são minhas, espero que para melhor clarificação do texto):

“Quando você se torna indulgente com os desejos - quer os seus desejos se voltem para o céu ou o inferno – você dá ao seu animus/anima, “um objecto” (do desejo) que se projecta para o mundo exterior, em vez de ficar dentro, no seu devido lugar… Mas, se você souber dizer: “Sim, eu desejo, e tentarei satisfazer este desejo, mas, não TENHO que o fazer; se eu decidir renunciar a ele. (Se eu não tiver esta atitude) serei governado pelos meus desejos, estarei possuído por eles. (Assim) se colocar o seu animus/anima numa garrafa (o génio na lâmpada como Aladino), ainda que possa ter um mau bocado (manter-se senhor dos próprios desejos exige alquimia interior) - porque quando o seu demónio tem um mau bocado, você também tem… ele vai-se revolver nas suas entranhas, mas depois de um tempo, você verá que estava certo (“o colocá-lo dentro da garrafa”). Você, gradualmente se aquietará e se transformará. Aí, vai discernir que existe uma Pedra, dentro da garrafa… na medida em que o autocontrole ou a não indulgência se tornam um hábito, existe a Pedra. Quando essa atitude se tornar um facto consumado, a Pedra se tornará num Diamante (!).

