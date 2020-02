Marte, o planeta da ação, do trabalho e das conquistas acabou de entrar no signo de Capricórnio, trazendo a energia certa para tomarem decisões. Com mais facilidade obtêm-se as realizações profissionais, ou seja, será mais fácil estes nativos obterem o que desejam.

Marte encontra-se exaltado no signo de Capricórnio, o que é uma mais valia para estes nativos..

Durante este tempo, devem aproveitar para projetar e executar novos projetos, pois com Marte em Capricórnio, o êxito é assegurado no tempo.

Agora, a necessidade de ser útil e de prestar serviços, intensifica-se. A energia é voltada para o trabalho, que é feito de forma sistemática.

O tempo é agora de executar tudo aquilo que não foi viável durante este mês. Tudo irá fluir com outra velocidade e facilidade.

Os nativos que irão sofrer alguma tensão são os de Carneiro. Irão sentir grande nervosismo, necessidade de fazer tudo rapidamente, mas por vezes, as outras pessoas não acompanharão a sua velocidade.

Já o nativo de Caranguejo poderá ser condicionado na sua vida familiar. Devido a esta oposição poderão surgir conflitos em termos familiares. As avarias também serão outro fator de problema.

A Balança recebe esta tensão que irá influenciar os relacionamentos afetivos. A falta de paciência poderá conduzir a discussões de foro relacional. Devem aproveitar esta energia para conquistarem realizações!

Cristina Candeias: Astróloga desde 1996, é uma das caras mais conhecidas da astrologia nacional.