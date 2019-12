O mês de janeiro não podia começar da melhor maneira com dois aspetos astrológicos de excelência Júpiter/Sol e Júpiter /Úrano ambos aspetos de sorte, crescimento, de oportunidade inesperada trazem o alento e a melhoria de vida no geral.

Em 20 de março de 2020 damos início a um novo ano astrológico em que o planeta Marte deixa sua energia da ousadia, coragem e impulso de lado para descansar, para dar lugar ao progressista e dinâmico Sol.

Portanto o ano de 2020 é regido pelo Sol!

Plutão, vai continuar em Capricórnio, Saturno que também já está lá, de março a julho Saturno visita a constelação de Aquário e a grande efeméride do ano é a entrada Júpiter em Capricórnio.

Marte, dará uma volta de dois anos pelo zodíaco. Em março fará parte da efeméride do ano ao formar a grande conjunção, Marte, Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio.

Desde 2017 até 2052 teremos um ciclo maior regido pelo planeta Saturno que é o regente de Capricórnio.

Saturno e Plutão já estão ali no signo de Capricórnio …

A semana entre 5 e 15 de janeiro também se apresenta com a conjunção dois maléficos Saturno e Plutão a trazer alguns dissabores.

Júpiter em Capricórnio ira trazer o reconhecimento do trabalho, progresso social, enfim os lucros os louros. Podemos dizer que é o melhor momento para a carreira de 2 de dezembro 2019 a 18 de dezembro 2020.

Expansão social e muitas oportunidades, é o que podem esperar estes nativos. Não esquecer que todo o ser humano tem Capricórnio em algum lugar, casa, área de vida no seu mapa astral, é precisamente aí que vai acontecer a melhoria de vida, a expansão, o crescimento.

A partir de março a julho surge um alívio para todos os signos Cardinais (Carneiro, Caranguejo, Balança e Capricórnio) devido à entrada de Saturno em Aquário.

Assim podemos dizer que os signos de terra estão muito favorecidos, a maior parte dos planetas se encontrar em terra a expandir o melhor deles e dos signos onde se encontram.

Os signos de água também irão beneficiar dos bons aspetos que existe em terra.

Como terra tem a ver diretamente com a materialidade e sustentabilidade, quer dizer que o 2020 será um ano de avanço e melhoria em termos económicos e financeiros.

Assim recebem as melhores energias em 2020 Touro, Virgem, Escorpião, Peixes e Capricórnio.

A todos os signos desejo um excelente 2020!

Cristina Candeias: Astróloga desde 1996, é uma das caras mais conhecidas da astrologia nacional.