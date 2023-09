Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

O Sol está desde dia 23 em Balança e dia 29 acontece a lua cheia em Carneiro.

Como se costuma dizer: Rebenta ou alivia?

Carneiro poe tudo em pratos limpos e na hora,

e a lua cheia também.

Tudo isto empurra o Sol que tantas vezes hesita na tomada de decisões em balança.

Mercúrio, Júpiter e Úrano facilitam a semana e tudo aquilo que precisa de ser posto em palavras, documentos ou burocracias.

Vénus, regente de Balança, pode trazer algumas discussões ou desentendimentos nas relaçoes ou na visão que cada um terá relativamente a projectos futuros.

Boa smana a todos,

Alexandra