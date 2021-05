Mercúrio o Deus da comunicação, acabou de ficar retrógrado. Esta fase implica sempre na vida cotidiana atrasos, conflitos e uma grande dispersão e confusão mental, uma vez que Neptuno também se junta a esta dança e faz uma quadratura ao Mercúrio.

É muito natural que esta influência seja maior que as anteriores. Como todos sabemos, Mercúrio rege as comunicações, trocas e todo o tipo de comércio.

A vida vai ficar mais lenta, mais parada, como tal não devemos iniciar projetos ou assinar contratos de responsabilidades relevantes.

Como Mercúrio rege o dia a dia, é muito comum neste período existir todo o tipo de avarias, quer de telefones, Pc, eletrodomésticos. Ficamos mais distraídos, daí que faço uma chamada de atenção para a condução, pois existe outro aspeto no Céu, Plutão oposição a Marte, que favorece muito esse tipo de acontecimentos.

Situações como: fazer revisões ao carro, backup aos computadores ou telefones não costumam ser bem sucedidos.

Então o que devemos fazer?

Esta retrogradação dá-se no eixo Gémeos /Sagitário quer dizer que devemos aprofundar os nossos conhecimentos, devemos fazer igualmente uma reflexão em tudo aquilo que acreditamos.

Durante este tempo devemos revisar e analisar todo e qualquer plano e projeto que tenhamos, pois, é o momento certo.

Todos os assuntos onde esteja implícita a responsabilidade, a estrutura, a organização, e tudo o que estiver relacionado com a base de sustentação e credibilidade tem agora a grande oportunidade de ser avaliado e ponderado, ficando sólido no projeto de vida do ser humano.

Cristina Candeias