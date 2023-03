Dia 1: Marte e Saturno bem ligados trazem a energia da planificação, e concretização. Devemos semear os nossos projetos.

Dia 3: Mercúrio entra no signo de Touro a trazer a energia do concreto. Temos agora uma maior necessidade de realizar, contudo, Mercúrio desafia Plutão e ficamos mais ansiosos, com ideias rígidas e pouco dadas à flexibilidade.

Dia 4: Chegou a hora de definir estratégias, Mercúrio tem conversas amistosas com Saturno, o que facilita a realização de tarefas.

Dia 6: Hoje é dia de Lua cheia no eixo Balança/Carneiro, e devido a isto podemos ter revelações em relação a situações da nossa afetividade. Vénus e Neptuno de mãos dadas trazem a harmonia e a necessidade de sonhar.

Dia 10: O encontro entre Sol e Júpiter traz alegria e facilidades na resolução de questões. Devemos aproveitar este aspeto de sorte. O entusiasmo facilita as ações.

Dia 11: A Vénus muda de pele e entra no versátil signo de Gémeos, a trazer a diversidade na forma como nos exprimimos amorosamente.

Dia 12: Vénus e Saturno entram em conflito, a provocarem dissabores e algumas frustrações. Precisamos de ser práticos e racionais.

Dia 20: O Sol entra no signo de Touro e começa a temporada do ciclo Solar para estes nativos. O Sol desafia Plutão, pelo que precisamos de ser prudentes com posturas radicais e com figuras de autoridade.

Dia 21: Mercúrio fica retrógrado (Rx) em Touro, a trazer atrasos e mais dificuldades na realização das nossas tarefas. Tudo fica mais lento e precisamos de revisar todo o nosso trabalho.

Dia 24: Saturno e Sol em conversas amistosas, trazem novas oportunidades de realização.

Dia 25 : Marte encontra Úrano a trazer soluções inesperadas para assuntos pendentes.

Um feliz mês de abril a todos.

Cristina Candeias