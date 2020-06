De um modo geral, os eclipses lunares relacionam-se com a forma como vemos os outros. Porque a Lua está ligada às emoções, quando ela é temporariamente "encoberta" isso faz com que venham ao de cima sentimentos que estavam escondidos. Num eclipse lunar podemos ter encontros ou reencontros marcantes ou, por alguma situação ou circunstância, acabamos por ver os outros com novos olhos, de uma nova maneira.

Uma vez que se opõe ao Sol em Gémeos, esta Lua Cheia com eclipse lunar será também especialmente focada nas questões relacionadas com a comunicação, com a expressão da sua verdade. A maneira como diz e como ouve será posta em causa - e todos os desequilíbrios que existam a este nível terão de ser corrigidos.

É preciso ter também algum cuidado redobrado porque Marte, o planeta das pulsões, das paixões e das lutas, está a formar uma quadratura ao Sol e à Lua, tornando tudo ainda mais intenso e explosivo, deixando os ânimos ainda mais exaltados.

Assim, nesta Lua Cheia com eclipse lunar, tenha especial atenção a:

- comportamentos explosivos

- palavras ditas sem pensar e que ferem sem que seja essa a sua vontade

- decisões tomadas de forma impulsiva

- gestos que ocorrem no calor de uma discussão

- todas as questões relacionadas com a liberdade individual e com a justiça

- o respeito pelo espaço do outro.

Estes serão assuntos proeminentes durante este período. Uma vez que Vénus forma uma conjunção ao Sol, as paixões podem também despertar inesperadamente, pode haver reencontros intensos ou algum tipo de contacto com alguém do passado, deixando o coração em alvoroço. A vida a dois está favorecida, desde que a tensão seja canalizada de forma apaixonada, evitando as brigas que também podem surgir.

Nesta Lua Cheia tudo será intenso, portanto tenha cuidado e evite atitudes exacerbadas. É provável que se sinta inquieto, mas procure descontrair através do desporto e do contacto com a Natureza, deixando passar esta fase de energia mais intensa. Sagitário encontra a paz e o equilíbrio quando se sente livre e em união com a Natureza - fazer o mesmo vai ajudá-lo a encontrar o seu foco e a retirar desta oportunidade cósmica o impulso de que estava a precisar para avançar com a sua vida em algum sentido ou para dar o seu grito de liberdade, se estiver a precisar de o fazer.

Os signos que sentirão de forma mais forte esta influência são (como signo solar, signo lunar ou Ascendente):

- Sagitário

- Gémeos

- Peixes

- Virgem