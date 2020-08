Quando o Sol deixa Leão, o signo do qual é regente, a energia dominante perde a sua expansividade e torna-se mais recatada. Em Virgem, o Sol deixa-nos mais inseguros a respeito das nossas capacidades, menos predispostos para a diversão, mas mais focados nas nossas metas e dispostos a fazer maiores sacrifícios para que possamos alcançar os nossos objetivos. Virgem é o signo da análise exaustiva e do rigor. Os seus nativos são famosos pela atenção que dão a todos os pormenores e pela sua determinação e empenho em fazer com que tudo o que fazem seja o mais perfeito que conseguem.

Cada signo do Zodíaco é afetado de formas diferentes, consoante a relação astrológica que o seu Sol, Ascendente, e os planetas no seu Mapa Astral estabelecem com o signo Virgem. Enquanto que para Touro ou Capricórnio este período é geralmente favorável, porque põe em destaque competências que eles dominam, como é o caso da organização e da ponderação, para outros signos, como por exemplo Gémeos e Sagitário, a passagem do Sol pelo signo Virgem pode trazer irritação e impaciência, já que a energia dominante apela à calma e estes signos lidam melhor com a rapidez.

De um modo geral, o período compreendido entre 22 de agosto e 23 de setembro é ideal para:

- organizar a vida doméstica - Virgem é exímio a cuidar da casa e a desempenhar tarefas;

- pôr a casa em ordem, fazendo uma limpeza profunda e libertando espaço;

- fazer listas de objetivos, sonhos, projetos, metas, e estabelecer prazos para as alcançar;

- pôr as finanças em ordem - a energia dominante volta a ser de contenção, repondo o equilíbrio perturbado pelos gastos das férias;

- estabelecer planos de contenção para minimizar despesas;

- cuidar melhor da sua segurança, investindo em medidas de higienização que ajudem a proteger a família;

- analisar contratos e ponderar bem sobre qualquer projeto que se queira desenvolver;

- cultivar o equilíbrio e a paz interior, através de atividades como a Meditação, o Yoga, ou passatempos relaxantes como jardinar, cozinhar ou ler;

- usar cristais para repôr energias - Virgem é um signo do Elemento Terra e, por isso, beneficia bastante do uso dos cristais;

- perfumar a sua casa com aromas relaxantes, como lavanda ou camomila, que o ajudem a ter maior concentração e serenidade;

- melhorar a comunicação com os que o rodeiam - Virgem é regido por Mercúrio e, embora não seja tão extrovertido como Gémeos, tem maior capacidade de analisar os seus próprios pensamentos e de fazer uma crítica imparcial às situações, o que faz com que tenha aptidão para transmitir as suas mensagens de forma mais eficiente e rigorosa;

- cuidar melhor da sua saúde, fazendo exames e análises de rotina, marcando uma consulta no dentista, no oftalmologista... conforme sentir necessidade - o ponto fraco de Virgem é a saúde, e a excessiva preocupação que os nativos deste signo têm com ela faz com que muitas vezes sejam hipocondríacos. Sem alarmismos nem exageros, este período incentiva-nos a fortalecer as nossas defesas, a melhorar os nossos hábitos alimentares e as nossas rotinas, para que possamos estar mais fortes e melhor preparados para enfrentar os desafios;

- adotar hábitos e rotinas mais saudáveis;

- iniciar uma dieta - Virgem tem geralmente cuidado com aquilo que come, e muitos dos seus nativos têm um estômago sensível e propensão para problemas a este nível. Assim, a energia dominante neste período ajuda-nos a cumprir melhor um plano alimentar mais equilibrado e adequado à nossa condição física, que ajude a melhorar o nosso bem-estar.

Quando o Sol está em Virgem, evite:

- situações que lhe provocam algum tipo de insegurança - sendo muito nervoso, o signo Virgem tende à preocupação extrema e, quando o Sol se encontra neste signo, tendemos a deixar-nos vencer mais facilmente pelas projeções negativas da nossa mente;

- o pessimismo e o alarmismo;

- desleixar-se em relação à sua saúde ou em questões relacionadas com o seu trabalho;

- correr riscos;

- investir dinheiro;

- alimentar discussões por questões triviais;

- ser demasiado crítico em relação aos outros.

Neste período, estão mais favorecidos os signos:

- Virgem

- Touro

- Capricórnio

- Caranguejo

- Escorpião

Enfrentam maiores dificuldades os signos:

- Gémeos

- Sagitário

- Aquário

- Carneiro