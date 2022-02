De acordo com os trânsitos dos planetas que estão mais distantes do Sol e que, sendo de trânsito lento, afetam de forma mais prolongada as nossas vidas, porque a órbita que descrevem é maior e, como tal, os efeitos da sua influência demoram mais tempo a serem sentidos, os signos que irão sofrer maiores mudanças na sua vida em 2022 são quatro: Touro, onde se encontra Úrano, o grande propulsor de mudanças e que deixou de estar retrógrado, Escorpião, que se opõe a Touro, Leão e Aquário, que formam um aspeto tenso à posição em que Úrano se encontra ao transitar por Touro. Os nativos dos segundos decanatos destes signos são aqueles que estão mais diretamente afetados por esta influência.

Para além da influência de Úrano, também os Nodos Lunares mudaram de signo e isso exerce uma maior influência sobre a vida dos nativos dos signos em que eles se encontram, que são Touro e Escorpião.

Touro

Uma vez que Úrano continua no seu signo, ainda tem pela frente um período de mudanças — e é sabido como o seu signo não gosta nada de alterações no seu quotidiano. Haverá, no entanto, uma energia muito positiva, uma vez que Úrano já não está retrógrado e, como tal, algumas situações que se mantinham num impasse podem finalmente ser resolvidas. Projetos deixados a meio, por enfrentarem muitos contratempos e contrariedades, serão finalmente postos em andamento, e há também boas perspetivas na esfera sentimental. De um modo geral, este ano vai ajudá-lo a confiar mais em si próprio e a adaptar-se melhor às novas situações que se vão apresentando na sua vida, ajudando-o a evoluir em todas as áreas.

Por outro lado, o Nodo Norte da Lua entrou no seu signo, e isso vai dar-lhe a possibilidade de ir ao encontro do que procura para cumprir a sua missão. Sentirá maior propósito nas suas ações e decisões, sendo conduzido para concretizar algo que terá um importante significado na sua vida futura.

Escorpião

Uma vez que Úrano se encontra em Touro, o seu signo oposto, isso significa que está a afetar diretamente a sua Casa VII, que diz respeito aos relacionamentos amorosos. Se tem uma relação estável, é bastante provável que tenha de lidar com desafios e que venha mesmo a questionar-se sobre aquilo que sente, o que procura e aquilo de que necessita. Pode haver importantes mudanças nesta área, até porque, com o Nodo Sul da Lua que acabou de entrar no seu signo, o passado pode vir bater-lhe à porta — mesmo que seja um passado bem longínquo, de vidas passadas — confrontando-o com assuntos que precisam mesmo de ser resolvidos e que vão ajudá-lo a perceber melhor quem você é e o que faz sentido manter na sua vida.

Sendo Escorpião o signo que mais está familiarizado com os processos de transformação — porque os nativos deste signo "renascem" várias vezes ao longo das suas vidas, conseguirá aproveitar esta fase para resolver assuntos que há muito tempo estavam a condicionar as suas escolhas. Felizmente terá a influência benéfica de Júpiter em Peixes, que se encontrará com Neptuno, iluminando a sua vida familiar, a sua casa, o seu sentido de pertença e identidade, ajudando-o a nutrir melhor a sua alma com aquilo de que ela precisa para se sentir segura.

Aquário

Saturno, o pesado planeta que nos traz limitações e responsabilidades, continua a transitar pelo seu signo, obrigando-o a tomar decisões e a assumir os seus deveres e as consequências das suas escolhas. Embora o seu signo procure sempre a leveza e a liberdade, continuará a ter de se ver a braços com situações que não se desprendem de si e que só conseguem ser superadas se forem vividas até ao fim.

Úrano, o seu planeta regente, forma uma quadratura ao seu signo, deixando-o impaciente e desconfortável mas, à medida que aprender a escolher aquilo que realmente pode trazer-lhe maior segurança a longo prazo, conseguirá ir vencendo as provas que lhe são apresentadas. A vida familiar pode tornar-se um fardo, em certa medida, já que irá exigir maior dedicação e empenho da sua parte. Considere que este é um processo evolutivo e que, quanto mais situações conseguir resolver no dia a dia, melhor estará no futuro. Júpiter favorece a sua vida financeira, trazendo-lhe boas perspetivas a este nível.

Leão

Saturno continua a pesar sobre a sua Casa VII, o que significa que a vida amorosa lhe pode apresentar contrariedades e a sensação de ter um peso a recair sobre os seus ombros — ou, pelo contrário, a oportunidade de avançar para um compromisso mais sério. Sentir-se-á renascer a nível físico, havendo importantes mudanças na forma como lida com a intimidade e descobrindo facetas mais profundas de si próprio, graças à influência de Júpiter em Peixes.

Este ano pode, ainda, dar-lhe uma boa oportunidade para expandir os seus horizontes, já que Úrano está a revolucionar a sua Casa IX. Poderá até mudar de país, abraçar um projeto que vai levá-lo além-fronteiras, ou retomar os estudos. Será, seja qual for a sua decisão, um importante período de crescimento pessoal, que vai ajudá-lo a ir ao encontro daquilo que sente ser a sua missão, ou que lhe vai permitir descobrir o seu propósito na vida.

Qual será o signo mais favorecido?

De um modo geral, Peixes e Virgem gozam de boa influência astral, não só porque Júpiter os favorece mas, também, porque formam aspetos harmoniosos quer seja com Úrano, como com Plutão e também com os dois Nodos Lunares. No período entre maio e outubro, Carneiro recebe uma ajuda de Júpiter, que passa pelo seu signo, e Balança pode ter boas surpresas no amor graças a esta influência.