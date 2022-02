DRAGÃO

Anos: 1928 ​​1940 ​1952 ​1964 ​1976 ​1988 ​2000 ​2012

Mês: Abril

Horas 7:00-8:59

Será um ano desafiante, assim como foi o ano do Búfalo. Os nativos de Dragão, geralmente senhores de si, terão de praticar a humildade e não levar tudo a peito, para que a pressão não desgaste, pois vais enfrentar algumas adversidades e nem sempre a sorte estará do seu lado. Um ano mais introspectivo, por isso aproveita para buscar o autodesenvolvimento.

A boa notícia é que a 2ª parte do ano será um pouco melhor, principalmente para a carreira.

Trabalho: Cuidado com a insistência em ter razão e não assumir a responsabilidade pelos erros, porque os nativos de Dragão lidam mal com o fracasso. Mas este ano, se fores receptivo aos ensinamentos poderás progredir na carreira.

Amor: A tensão também afetará as relações amorosas, por isso, se querem ter relacionamentos harmoniosos terão de se dedicar mais aos seus parceiros e evitar conflitos. Como é um ano regido pelas águas, a comunicação, principalmente ouvir, será a melhor forma de resolver eventuais conflitos, principalmente para aqueles que já estão comprometidos. É um ano em que a família vai exigir mais de ti.

Saúde: Estresse, estresse e mais estresse podem levar a problemas digestivos. Arranja algo para relaxar as tensões.

SERPENTE

Anos: 1929 ​​1941 ​1953 ​1965 ​1977 ​1989 ​2001 ​2013

Mês: Maio

Horas: 9:00-10:59

Os nativos da Serpente poderão experimentar momentos difíceis, não obstante, haverá uma estrelinha que vai ajudar a ultrapassar as adversidades. Convém, no entanto, agir com precaução e focar naquilo que melhor sabes fazer. Se tens algum projecto que ainda não avançou, pode ser o memomento certo pois a tal estrelinha são ajudas e mentores.

Trabalho: Neste ano a concentração e a eficiência poderão ficar comprometidas, embora possas ter muitas ideias. Um ano para dar continuidade ao que foi iniciado no ano anterior, e não arriscar fazer coisas que não têm muita experiência, e investe em novas “aventuras profissionais”se tiveres tudo bem planeado. Vais ter apoios e ajudas. Não tenhas medo, sai, faz networking, pois as chances de conheceres mentores ou investidores são boas. As oportunidades de ganhar dinheiro são melhores para quem nasceu na hora da Serpente.

Amor: Há tendência para sentir maior autoconfiança e focar-se no seu mundo, afastando assim pretendentes e parceiros. Ficarão mais focados em si próprios e, para os comprometidos, é melhor não negligenciar a relação pois pode ser o fim dela.

Saúde: A saúde irá ressentir-se, principalmente a saúde psicológica. Cuida de ti.