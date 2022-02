O próximo ano lunar, mais conhecido pelo ano Chinês, inicia-se no dia 1 de Fevereiro 2022.

Será um ano que vai mexer com as estruturas, contestar as restrições e lutar pela libertação.

Cansados de restrições, de imposições e da vibração do medo, o ano do Tigre vai impulsionar a revolta, a luta pela liberdade, a reconquista de direitos que se foram perdendo no ano do conservador Búfalo, que leva as responsabilidades muito a sério e luta pela ordem e a disciplina. Não é por mal, aliás, o Búfalo preocupa-se genuinamente por cuidar dos seus, como os governos o demonstraram tentando cuidar das suas populações. Mas quando o medo se alia à autoridade as coisas podem ficar muito austeras, com excesso de zelos que nem sempre são necessários.

À parte das teorias de conspiração, que há muitas, no ano do Búfalo Metal (o metal exacerba a crítica, o autoritarismo e o rigor) verificaram-se actos de controlo, de coação e de imposições que têm vindo a pôr em causa o direito constitucional, a democracia e a liberdade de escolha. A intolerância para quem tem uma opinião diferente da maioria, maioria que com medo, acata o que lhes é imposto sem questionar, tomou proporções de quase uma ditadura.

Mas o ano do Tigre vai ser diferente, pois a sua influência é de liberdade e justiça. Sendo também um ano com forte influência de Mercúrio, o foco será a comunicação, em que se podem ver as pessoas irem para a rua “gritar” e as vozes abafadas terão maiores oportunidades para se fazerem ouvir.

Embora os anos do Tigre sejam anos que tendem a revoluções, como foi no ano do Tigre em 1974, estou com algum optimismo em relação às “revoluções” que poderão surgir, visto que o elemento Água apela para a comunicação, e como o ditado diz “a conversar é que a gente se entende”.

Por outro lado, o elemento Água remete também às emoções, e emoções inflamadas ou descontroladas, tipo tsunamis, nem sempre dão espaço para uma revolução mais racional e objectiva, o que pode levar a atos um tanto extremistas e irrefletidos.

Desde 2020 que há uma vibração que convida à mudança profunda, mudança de hábitos, de padrões limitadores, na forma como se exploram os recursos da Terra e na forma como tratam os Animais, mudança nos paradigmas económicos e políticos. Mas a humanidade parece não estar atenta aos sinais. As tensões astrais são uma espécie de empurrão à mudança, necessárias para criar desconforto, porque somente com desconforto é que nasce a vontade de mudar, mas infelizmente, digo infelizmente pois o livre arbítrio pode escolher e não ouvir as mensagens sublimes que o Universo nos está a tentar transmitir, foram repetidos os erros do passado, permanecendo a vibração de guerra, medo, comodismo e controlo, tão enraizado nos actos e corações humanos, que nem nos apercebemos das oportunidades que nos foram dadas nestes tempos que exigem profundas transformações. É sempre mais fácil ser vítima do que assumir a responsabilidade, não é verdade?

Reforço sempre sobre o poder do livre arbítrio. O universo diz - acorda que está um lindo dia de sol, vai dar um passeio! Mas como ontem deitei-me tarde, não me apetece sair e fico em casa. Não sei se foi um bom exemplo, mas é como se a oportunidade estivesse ali, mas nós, como somos livres para escolher, nem sempre sabemos aproveitar as oportunidades, por preguiça, por medo ou por ignorância.

Não me alongo muito mais a falar sobre oportunidades perdidas, não vale a pena chorar sobre o leite derramado, mas valerá a pena “avisar” que no ano que vem, o ano do destemido e idealista Tigre, não haverá muita tolerância quando a liberdade e justiça forem postas em causa.

No ano do Tigre vai intensificar-se a briga entre passado e futuro, visto que no ano do Búfalo há uma forte tendência para permanecer na segurança do conhecido e não arriscar na incerteza do futuro.

Mas o Tigre, fera aguerrida, que defende com unhas e dentes a sua liberdade, independência e autonomia de pensamento, vai exigir de volta o que se perdeu no ano do conservador, e algumas vezes reacionário, Búfalo.

Preparem-se para grandes movimentações, sejam elas ordenadas ou "enlouquecidas", pois o Tigre é um revolucionário um tanto extremista, é tudo ou nada. A sorte é que a sua índole revolucionária costuma estar ligada a um ideal maior, de realmente contribuir para mudanças positivas, visto que são em anos como este que a humanidade dá passos largos na sua transformação. Por sua vez, como é um Tigre Água dá-lhe alguma flexibilidade e capacidade de contornar os obstáculos evitando uma luta frontal.

Prepare-se então para fazer parte da revolução, de preferência, sem armas.

Os nativos de Tigre são destemidos, nobres e cheios de vigor. Embora rebeldes e muito independentes, são afetuosos, generosos e têm uma grande empatia pelos seres humanos e não se coíbem de defender os menos afortunados ou de fazer revoluções em prol da paz, da justiça e da mudança de paradigmas. Gostam de aventuras e são optimistas, mas também, por terem ideais nobres preferem morrer tentando, do que desistir dos seus ideais.

No romance são intensos e dedicados, mas a sua liberdade vem em primeiro lugar, não toleram cenas de ciúmes, melodramas ou pessoas muito apegadas, pois preza muito a sua independência. Tendem a ser tensos e nervosos e podem perder a paciência facilmente quando provocados. Imprudentes, irreverentes e rebeldes, os nativos do signo Tigre pensam que as regras são criadas apenas para serem quebradas.

Embora todos os anos haja tendências gerais, cada pessoa vive essas tendências de forma diferente, pois todos somos diferentes, para uns pode ser um ano fantástico, para outros desafiante.

Um mapa astral do zodíaco Chinês, mais conhecido por Ba Zi ou 4 Pilares do Destino, não se baseia somente no signo do ano de nascimento, mas também nos signos do dia, mês e hora.

Por exemplo, se nasceste no ano do Tigre é diferente se nasceste no dia do Tigre.

Cada pilar (que correspondem ao ano, mês, dia e hora) vai ter influenciar determinada área da vida e cada elemento vai trazer aspectos diferentes que compõem a rica “química” pessoal. Essa química é determinante para poder conhecer mais aprofundadamente todo o potencial pessoal e a sua relação com as influências de cada período de tempo ao longo da vida.

Fazer previsões somente com base no signo do ano é apenas aceder a 1/8 do potencial das tendências astrais, mas principalmente, limita o alcance de interpretação de um mapa pessoal. Uma pequena parcela que não desvenda todo o potencial que cada um de nós pode aceder e manifestar, como também limitado para vislumbrar que desafios e oportunidades que cada período de tempo pode trazer.

Por exemplo, uma pessoa que nasceu no ano do Cavalo, no ano do Tigre pode ser o centro das atenções, mas se nascer no mês do Cavalo (Junho) pode ter avanços na carreira.

Afinal, a Astrologia Chinesa é muito, muito mais complexa e rica.

Suzana Mendes