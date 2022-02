CAVALO

Anos: 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014

Mês: Junho

Horas 11:00-12:59

Cores favoráveis 2022 : Bege, amarelos e castanhos

Depois de 2 anos desafiantes, finalmente o universo sorri para os nativos de Cavalo.

O Cavalo e o Tigre dão-se bem, são ambos entusiastas e idealistas, por isso os nativos de Cavalo poderão estar mais envolvidos em questões sociais que pessoais e terão ajudas e propostas interessantes. Somente atenção ao excesso de entusiasmo ou impulsividade.

Trabalho: Se trabalhares com afinco vais verificar um grande crescimento. Tanto empresários como outros profissionais terão várias oportunidades de negócios bem sucedidos e de progressão de carreira. Estes nativos estarão mais optimistas, inspirados e entusiasmados, o que ajudará ainda mais a prosperar.

Amor: Como os negócios e a carreira estarão ao rubro não haverá muita energia focada no romance, o que pode comprometer os relacionamentos de nativos envolvidos com pessoas mais dependentes emocionalmente, por isso, convém que o seu parceiro saiba que isto se dá porque está focado no trabalho, senão poderá ser acometido por exigências.

Saúde: No geral nada de preocupante a apontar, apenas não deixes que os dissabores ou dificuldades do passado influenciem negativamente as tuas decisões.

CABRA

Anos: 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015

Mês: Julho

Horas 13:00-14:59

Sendo um dos signos mais sensíveis do zodíaco chinês, as pessoas do signo de Cabra evitam conflitos e não gostam de se envolver em revoluções. Preferem estar no seu mundo de fantasia e raramente dão cornadas, a não ser que se sintam ameaçadas.

O ano de 2021 foi muito desafiante e o ano de 2022 será muito melhor, embora possa haver alguma tensão, a sorte sorri e dará um impulso de optimismo a estes nativos.

Trabalho: Na carreira poderão estar expostos a maiores exigências, na proporção igual de oportunidades de evolução na carreira e nos negócios. Poderão sofrer algumas perdas financeiras, mas a sorte compensará, podendo haver promoções e progressão de carreira. Temabertura para aprender com os parceiros e colegas de trabalho que lhe ajudarão a crescer.

Amor: Haverá muitas oportunidades para o romance para os solteiros que podem encontrar um novo amor e uma relação com futuro. Já para os comprometidos, será favorável aprofundar a relação, apenas não deixes que o teu ideal de amor crie expectativas falsas.

Saúde: Na saúde tudo a correr bem, para as pessoas que têm doenças crónicas poderão sentir melhorias ou até encontrar a cura. O único perigo são os acidentes, principalmente para os nativos de sexo masculino. Evitaviagens que exigem estar fora durante mais tempo e lugares perigosos.