O primeiro ano de cada nova década define, muitas vezes, a tónica dominante para os anos que se lhe seguem. Assim, aquilo que acontece em 2020 terá consequências e repercussões que continuarão a ser sentidas nos próximos dez anos.

Astrologicamente este ano é marcado por acontecimentos raros. O primeiro dele ocorre logo no dia 12 de janeiro. Plutão, o planeta que despoleta as grandes transformações, forma uma conjunção com Saturno, o planeta do karma, do tempo, dos processos lentos. Para quem não sabe, a conjunção ocorre sempre que dois (ou mais) corpos celestes se encontram literalmente no mesmo grau, embora seja também considerada uma conjunção quando se aproximam até 10 graus.

Neste caso, no dia 12 tanto Saturno como Plutão estarão posicionados no grau 22 do signo Capricórnio, do qual Saturno é regente. Estes dois planetas já têm vindo a aproximar-se e, portanto, os efeitos desta conjunção começaram a ser sentidos logo desde 2018, intensificando-se em 2019 e atingindo o seu pico máximo no dia em questão.

Saturno e Plutão encontram-se aproximadamente a cada 35-38 anos. A última conjunção entre estes dois grandes planetas ocorreu em 1983. O facto de se encontrarem em Capricórnio não voltará a ser presenciado por nenhum de nós, e traz uma energia intensa e poderosa, que estará em ação não só ao longo de todo o ano mas também de toda a década. Estes dois planetas formarão, aliás, vários aspetos ao longo do ano, sendo que Júpiter irá também juntar-se a eles nesta dança cósmica.

Afinal o que significa esta grande conjunção? Em termos muito genéricos, ela traz destruição e a necessidade de reconstruir. Não se assuste, porém, pois a sua vida não ficará de pernas para o ar de um momento para o outro. Ambos são planetas de trânsito muito lento, o que significa que as mudanças se operam de uma forma muito subtil, às vezes quase imperceptível, tal como a água do mar que a todo o instante desgasta a rocha, operando uma profunda transformação que só é notada com o passar do tempo.

Estes planetas são considerados de trânsito lento porque, como se encontram mais distantes do Sol, são aqueles que descrevem uma órbita maior e, por isso, levam mais tempo a percorrê-la.

Uma vez que esta conjunção ocorre em Capricórnio, prevêem-se profundas mudanças na economia, no governo, na sociedade e em todos os aspetos da nossa vida que são governados por este signo: as finanças, o trabalho, o estatuto, a carreira. Este aspeto pode, também, intensificar as lutas pelo poder, levando a uma mudança na forma como ele é gerido na sociedade. Uma vez que Júpiter terá também uma forte influência neste ano, este ajudará na criação de uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar sobre os assuntos que servem de base à nossa maneira de viver.

Ainda que esta influência seja sentida de forma mais global, também nas nossas vidas privadas teremos necessidade de efetuar uma reconstrução nas áreas que não estão em sintonia com aquilo que ambicionamos nem com o que somos.

Uma vez que Saturno, Plutão e Júpiter passam grande parte deste ano em Capricórnio, a energia deste signo estará particularmente acentuada, reforçando a ideia de que é preciso manter os pés bem assentes em terra firme e construir algo que seja razoável, possível de alcançar. Se Júpiter em Sagitário nos levou, em 2019, a apontar a seta bem para o alto, agora que está em Capricórnio vai direcionar-nos para alvos mais fáceis de alcançar. Quando se encontra em Capricórnio, Júpiter (que estava mais confortável em Sagitário, o signo de que é regente) dá-nos maior apoio, motivando-nos a fazer melhor para conquistar melhor. Quando Júpiter formar uma conjunção com Plutão sentiremos esse aumento de energia, com vista a rentabilizar ao máximo o nosso potencial.