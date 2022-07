Apoiar animais abandonados e em risco. Este é uma das missões da Worten que, através da sua nova campanha promocional, se comprometeu a ajudar a Sociedade Protetora dos Animais.

O objetivo é simples: todos aqueles que efetuarem compras iguais ou superiores a 25€ em artigos para animais de estimação no site da marca vão estar a contribuir com 1 euro para esta instituição que, desde 1875, também presta apoio social a famílias carenciadas.

"Depois do grande impacto da campanha ‘Aquecedores de Estimação’, através da qual incentivávamos os nossos clientes a adotar um animal de estimação resgatado pela União Zoófila, decidimos novamente associar a uma campanha promocional a componente solidária a apoiar esta importante causa principalmente numa altura do ano em que há um aumento do abandono de animais de estimação", explicou António Fuzeta da Ponte, Diretor de Marca e Comunicação da Worten, em comunicado.

Esta campanha promocional com vertente solidária vai estar em vigor até ao dia 10 de agosto e oferece ainda 30% de desconto em compras nesta categoria e entregas grátis numa seleção de produtos.