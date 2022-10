Com a classe política do país obcecada com a necessidade de eleições limpas, o concurso anual "Fat Bear Week", organizada pelo Katmai National Park, no sul do Alasca, parecia o exemplo perfeito de votação livre e justa.

Mas mesmo esse modelo de probidade democrática parecia ter sido manchado após uma campanha de spam para que o Urso 435 superasse o Urso 747, numa semifinal crucial para determinar qual das criaturas tinha acumulado mais gordura durante a longa hibernação de inverno.

"Assim como os ursos enchem a cara de peixe, a nossa urna também ficou cheia", escreveu no Twitter o Serviço Nacional de Parques de Katmai.

"Parece que alguém decidiu 'spamar' o concurso do Fat Bear Week, mas felizmente é fácil para nós dizermos que votos são fraudulentos", acrescentou.

Após uma recontagem, o Urso 747, cuja enorme massa e apelido motivaram comparações com o avião jumbo da Boeing, foi escolhido como vencedor para encarar o Urso 901 na grande final.

O concurso, que tem uma semana de duração, apresenta ao público diferentes fotos de ursos, e os internautas votam pelos que acreditam ser mais gordos.

A camada de gordura é vital para ajudar os ursos a hibernar durante o frio do inverno do Alasca. Durante cinco meses de sono profundo, eles não acordam para comer, beber ou fazer as suas necessidades vitais, emergindo famintos e muito mais magros na primavera.

O concurso "Fat Bear Week" gera muita expectativa. Começou em 2014 como um esforço de pequena escala para aumentar a consciencialização para estes mamíferos e os desafios ambientais que eles enfrentam, mas no ano passado tornou-se um evento gigantesco, com mais de 800.000 votos.

