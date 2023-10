A ciência não pode nem deve ficar confinada aos manuais escolares ou dentro das paredes de museus e institutos. Há que a levar para casa, à boleia de conteúdos educativos e estimulantes para as crianças (e também para os pais). Este é um princípio em que acredita a dupla Carlos Sampaio e Fernão num momento em que lançam um canal sobre ciência no Youtube. Série Convergente é um projeto em crescimento, com vídeos de curta duração, pedagógicos e gravados por uma dupla que não esconde uma química muito especial, afinal de contas são pai e filho.

De acordo com Carlos Sampaio a sua Série Convergente pretende “promover a curiosidade sobre ciência e conhecimento no geral; levar pais e filhos a juntarem-se sobre os temas abordados e debaterem esses mesmos temas”. Ainda nas palavras do criador da série educativa, “usar este canal no Youtube tem como intuito agregar as famílias, levando a ciência para as conversas à mesa, no carro, em diferentes momentos e contextos, mesmo os escolares”.

Apesar de o projeto ser recente, “estamos a investir bastante esforço nele porque acreditamos que com esta iniciativa também estamos a melhorar a qualidade dos conteúdos disponibilizados na internet para crianças”.

Os interessados podem subscrever aqui o canal Série Convergente.