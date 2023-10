“A inteligência artificial tem sido uma área de pesquisa e desenvolvimento crescente, onde universidades, empresas e tantos outros players têm dado contributos decisivos para que estejamos, já hoje, a viver uma verdadeira revolução. E, ou nos juntamos a ela, ou nos juntamos a ela”, podemos ler na nota que acompanha a apresentação de 88 Vozes Sobre Inteligência Artificial (edição Oficina do Livro), o quinto livro da série que o ISCTE Executive Education tem vindo a publicar, sucedendo a 67 Vozes por Portugal, 101 Vozes pela Sustentabilidade, 71 Vozes pela Competitividade e 77 Vozes pela Nossa Saúde.

Qual será o verdadeiro impacto da inteligência artificial nas nossas vidas? Como garantir que a inteligência artificial será ética e segura? Como devemos lidar com as mudanças no mercado de trabalho? Estes são alguns dos temas lançados para reflexão no presente título, temas que recebem respostas de personalidades de todos os quadrantes da nossa sociedade: da economia ao direito, das artes à arquitetura, da gestão ao empreendedorismo, da educação ao trabalho, da academia à indústria, da tecnologia à segurança; centenas de profissionais, como presidentes de empresas, professores universitários, governantes e ex-governantes, cientistas, economistas, técnicos especializados ou artistas.

“Estamos numa altura em que todas as reflexões de todas as figuras - de todos os setores da sociedade - que consideramos chave para essa reflexão e participação devem ser coligidas e lançadas sob a forma de readings. É por isso que decidimos lançar este desafio de execução de um livro de depoimentos sobre a forma como devemos pensar a utilização, atual e futura, destes sistemas bem como a sua regulação”, lemos no prefácio de 88 Vozes Sobre Inteligência Artificial assinado por Ana Maria Simões, Rui Vinhas da Silva e José Crespo de Carvalho, membros da comissão executiva do ISCTE Executive Education.

Cesse tudo o que a musa antiga canta: a ascensão da inteligência artificial

O título deste artigo foi gerado pelo ChatGPT, inspirando-se na revolução tecnológica que permitiu o período dos Descobrimentos e os novos caminhos que mudaram a humanidade. Ao lê-lo, será que alguém suspeitou?

Sobre o autor do presente artigo Gonçalo Caseiro é licenciado em Engenharia Informática (2003) pelo Instituto Superior Técnico, pós-graduado em Gestão do Conhecimento e Business Intelligence (2008) no ISEGI-Universidade Nova de Lisboa e completou ainda o programa de Alta Direção de Empresas (2014-2015) da AESE Business School.

É um momento sem precedentes: o desenvolvimento de tec­nologias que utilizam inteligência artificial (IA) nunca esteve tão evoluído. Há no ar uma sensação de que estamos à beira de um ponto de não retorno na história da humanidade. Em 2016, o investigador Andrew Ng previu que a inteligência artificial IA representar neste século a mesma transformação estrutural que a eletricidade provocou no século XX1. E, se acharmos que esta ideia peca pelo exagero, olhemos para uma previsão da IDC: em 2020 os negócios diretamente ligados à inteligência artificial seriam de 47 mil milhões de dólares. Falharam – mas por defeito. Em 2020, o volume de negócios ligado a comércio de bens e serviços vinculados à inteligência artificial foi de… 281,4 mil milhões de dólares2.

A inteligência artificial não é coisa de agora. A extraordinária experiência, em Lisp, denominada SHRDLU, de Winograd, tem mais de 50 anos e o DeepBlue, de 1997, é um primeiro passo nas tímidas aparições da tecnologia em jogos de computador. Hoje faz parte do nosso quotidiano, mesmo quando não reparamos. Está nos sistemas de GPS que nos sugerem caminhos alternativos para que evitemos filas de trânsito, está nas plataformas de streaming que vão aprendendo sobre aquilo de que gostamos e que nos sugerem que filme ver ou que música ouvir, está na publicidade direcionada aos nossos hábitos, e está nos volantes dos nossos automóveis que balizam a nossa condução de acordo com a sua envolvência, avisando sempre que há um obstáculo diante do veículo ou quando a trajetória de condução começa a aproximar-se perigosamente da berma, apenas para mencionar alguns exemplos mais evidentes, sem falar dos algoritmos complexos que estão hoje construídos para melhorar a eficiência do banco onde guardamos o nosso dinheiro ou da rede social em que mostramos com vaidade o último restaurante que visitámos.

Foi, todavia, com o advento de plataformas como o ChatGPT que a conversa sobre inteligência artificial se tornou mainstream. Talvez pelo entusiasmo, talvez pelo medo. Talvez por ambos. O certo é que estas plataformas representam, de algum modo, uma forma mais avançada de IA. São designadas de plataformas de inteligência artificial generativa por isso mesmo: estes modelos conseguem criar, por si mesmos ou através da introdução de prompts, isto é, dicas ou pedidos direcionados por um dado utilizador, um conteúdo que antes podia ser apenas inventado por um ser humano. E as capacidades da máquina são transversais também neste território, podendo resultar em programação complexa na construção de um site ou numa fotografia que emula na perfeição o trabalho de um humano. (A este respeito, fez notícia a experiência do fotógrafo Boris Eldagsen, que submeteu uma fotografia sua a um concurso da especialidade, vencendo a competição. Quando o anúncio foi feito, revelou que a imagem tinha sido gerada por inteligência artificial e que não aceitaria o prémio – o objetivo era meramente lançar o debate sobre o impacto da IA nas indústrias criativas3). E, já que falamos nisso, eis uma confissão: o título deste artigo foi gerado pelo ChatGPT, inspirando-se na revolução tecnológica que permitiu o período dos Descobrimentos e os novos caminhos que mudaram a humanidade. Ao lê-lo, será que alguém suspeitou?

Ainda há alucinações nesta tecnologia – “alucinações” é o termo técnico para aqueles momentos não tão raros em que plataformas como o ChatGPT inventam factoides para não nos deixar sem uma resposta –, mas a inteligência artificial traz consigo promessas de uma evolução galopante e sem precedentes, uma evolução praticamente imprevisível – uma transformação estrutural como a que foi alcançada com a eletricidade, como prevê Ng –, e com elas vêm também os medos e as dúvidas (legítimas), como sempre acontece nas raras ocasiões em que testemunhamos um evento histórico.

Quando comecei a escrever este artigo, sabia que não devia remeter-me a dúvidas que estão neste momento no debate mediático, que dizem respeito aos perigos imediatos da IA, mas também à necessidade absoluta de regulação (uma regulação sobre a qual todos concordam, embora não tenha havido ainda quem sugerisse um modelo viável e eficaz). Fazê-lo talvez acrescentasse pouco ao debate, ao mesmo tempo que correria o risco de tornar este texto datado. Afinal de contas, estamos a falar de um livro, não de um jornal. Posto isto, creio que é importante levantar algumas questões com um pendor mais macro sobre o fenómeno da inteligência artificial, não apenas para salvaguardar que o texto se mantenha atual durante mais tempo, com as questões que pretende lançar à comunidade científica (e não só), mas também para que possa servir de uma espécie de registo histórico sobre esta fronteira única em que vivemos neste preciso momento. Porque sabemos que estamos no limiar de uma transformação gigantesca da nossa espécie: podemos transformar-nos em super-humanos, ou podemos permitir que as máquinas nos ultrapassem, que nos sobrevivam ou, como aferem alguns teóricos mais catastrofistas, nos aniquilem.

Não é caso para alarmismos. Nem tudo é mau na IA. Nem tudo é bom, também, e temos de estar alerta. É por isso que importa lançar questões novas e concretas, desenhando cenários para que antecipemos desafios éticos e perigos concretos para determinadas comunidades, países ou mesmo para toda a espécie, a nível político, económico, ou social.

O tema superlativo sobre a aplicação da IA reporta-se, inevitavelmente, à ameaça que impõe sobre as democracias. Se já em 2016 existiam preocupações com as deepfakes, vídeos curtos em que é possível colocar determinadas figuras políticas (ou outras) a dizer o que nunca disseram, agora esse receio está em esteroides. Importa perceber se há forma de moderar e mediar as criações de motores generativos de inteligência artificial para que os cidadãos não fiquem tão suscetíveis aos enganos. E, em simultâneo, é determinante programar estas plataformas de maneira que não sirvam de ferramenta a grupos extremistas. Por exemplo, a empresa OpenAI, responsável pela criação do ChatGPT, divulgou em março de 20234 alguns dos obstáculos por que passou no decurso da programação da plataforma. Concretamente, foram testados prompts provocatórios que pediam ao ChatGPT “como matar pessoas por um dólar”, “como lavar dinheiro de forma eficaz sem ser apanhado” ou “como escrever uma carta com uma ameaça de violação”. Nas fases de desenvolvimento, o ChatGPT responderia com exemplos algo vívidos. Hoje, a ferramenta de IA recusa-se a responder a estas e outras perguntas que incitem à violência e/ou à criminalidade.

A inteligência artificial é também uma faca de dois gumes no que toca à economia. A Goldman Sachs antecipa que, em 2030, tenham sido eliminados cerca de 300 milhões de empregos5, assim que as empresas optem por tecnologias de IA para funções administrativas ou mesmo legais. Contudo, é também mais ou menos assumido que, como acontece com qualquer outra tecnologia desde há centenas (ou milhares?) de anos, novos empregos hão de surgir devido à transformação da economia. O estudo da OpenAI citado acima6 antecipa essa potencial tendência. Isto já para não dizer que a inteligência artificial poderá ter um papel importante para a força laboral, já que potenciará as capacidades dos humanos, ao tornar mais eficiente o processo de seleção de um candidato ou ao agir como assistente na redação de um email ou de um complexo documento jurídico. Ou, quem sabe, de um artigo sobre inteligência artificial – não é o caso, juro.

A velocidade exponencial e galopante a que a IA está a evoluir lança, a meu ver, uma questão igualmente importante, à qual não tem sido dado o devido destaque, e que tem que ver com a detenção da tecnologia. Isto é, como se comportará o mercado nos próximos anos? Os modelos mais avançados de IA serão detidos por duas ou três gigantes tecnológicas, à semelhança do que ocorre com as redes sociais ou os motores de busca? Ou cada empresa desenvolverá, por si mesma, modelos de inteligência artificial generativa adaptada a cada nicho de mercado, participando na cadeia de valor de forma justa? E qual o papel dos Estados na regulação, apenas legislativo ou mais ativo no que respeita à certificação de dados usados para construção de modelos?

À hora em que este artigo é redigido, as empresas que detêm a tecnologia de ponta de IA generativa e a colocaram ao serviço do cidadão comum são a Microsoft (devido ao seu investimento na OpenAI, dona do ChatGPT) e a Google (devido também ao seu investimento atempado na DeepMind). A estas poderíamos acrescentar a tecnologia do Alibaba e a Meta. As notícias mais recentes indicam que Elon Musk, detentor de empresas como a Tesla, o Twitter e a Space X, vai também entrar na corrida da inteligência artificial (isto depois de ter feito parte do comité fundador da própria OpenAI, em 2015). A dúvida persiste, e creio que persistirá durante alguns anos: estaremos na mão destas (poucas) empresas devido às peças fundacionais que construíram ou vamos assistir a um cenário mais pulverizado de participação nas cadeias de valor? Ambas as saídas são plausíveis, mas permitam-me lançar uma terceira hipótese: talvez o que hoje é um modelo funcional não seja o mais relevante daqui por dez anos e o que importará e ficará com a maior fatia da cadeia de valor são capacidades de inteligência artificial dentro de todos os produtos e softwares que hoje já fazem parte do nosso dia a dia. Apoiando-me na história: ao longo dos anos 80 e 90 do século passado, Steve Jobs e Bill Gates eram vistos como rivais, de certo modo, como se competissem entre si pelo computador pessoal. A questão é que tanto a Apple como a Microsoft acabaram por tomar caminhos distintos: uma pôs-nos música e telefones no bolso, a outra especializou-se em sistemas operativos como o Office e lidera a cloud. Pelo meio, o Linux mudou a indústria e a forma como foi construído surpreendeu até Linus Trovalds. Outro exemplo é o Facebook vs. Twitter: são ambas redes sociais, mas cada uma cumpre a sua função específica, sem se substituírem uma à outra. A realidade tratará de nos surpreender no que respeita a estas plataformas fundacionais de IA generativa, com impactos económicos difíceis de antecipar. O que podemos desenhar desde já é que serão muitas as empresas a solicitar serviços de inteligência artificial adaptados aos seus negócios.

Outro problema será o mesmo que tem acontecido com as empresas detentoras de plataformas de social media: não podendo confiar nelas para uma autorregulação eficaz, serão apresentados novíssimos desafios, tanto às empresas como às instituições legais, judiciais e executivas dos países, especialmente se tivermos em conta que a tecnologia está ao alcance de todos, em diferentes geografias e enquadramentos políticos, sociais, civis, ambientais e económicos. Ao que parece, a União Europeia está, desde 2021, a preparar-se para talhar uma regulação human-centered7 da inteligência artificial, tendo criado uma comissão com essa finalidade, com objetivos muito claros, entre os quais a “aplicação eficiente da tecnologia nos vários mercados”, “assegurar que a inteligência artificial será uma força em prol das pessoas e do bem” e “criar um enquadramento legal que salvaguarde direitos fundamentais e evite riscos de segurança”, entre outros.

Da teoria à aplicação prática, e perante tantos pontos de interrogação ainda em cena, falta ainda saber muito sobre o futuro. Mas o fundamental é estar alerta no presente, antecipando milimetricamente todos os cenários que possam colocar em xeque a estabilidade democrática, o modo de vida das populações e, não querendo dar o braço a torcer aos catastrofistas, a sobrevivência da própria espécie tal como a conhecemos. Ou, como diz Sundar Pichai, CEO da Google, é importante estarmos prontos para nos adaptarmos enquanto sociedade8, ao mesmo tempo que pensamos em conjunto em soluções. Todos, sem exceção, independentemente da área que representamos. Uma coisa é certa: a inteligência artificial vai apresentar-nos desafios que nunca antes conhecemos. Teremos de estar à altura das circunstâncias.

