“Que nome tem a enciclopédia digital sobre álcool? – Whiskypédia”. Os trocadilhos de Ana Galvão animam-nos o dia

Desconcentra, Não Contribui, Não Dispõe Bem, uma edição da Contraponto, apresenta-nos uma compilação dos melhores e mais divertidos trocadilhos de Ana Galvão. A edição conta com prefácio de Joana Marques, posfácio de Inês Lopes Gonçalves e ilustrações de João Blast.

Nas primeiras páginas, Joana Marques relata como criou o “Frankenstein do trocadilho” ao escrever “um ou dois trocadilhos” para serem ditos por Ana Galvão durante a rubrica Extremamente Desagradável. “Quando demos por nós, a Ana produzia os seus trocadilhos de forma torrencial, e com uma qualidade à qual nunca poderei aspirar, só ao alcance de predestinados”, afirma a humorista.

Apesar de Inês Lopes Gonçalves garantir no posfácio (e não só) que os trocadilhos da colega não têm graça nenhuma, Ana Galvão espera que o leitor não partilhe da sua opinião e se divirta tanto a ler o seu livro como ela se divertiu com essas suas “brincadeiras”.

Diz-nos Ana Galvão na introdução que faz ao seu livro: “É possível que, se algum dia meter conversa comigo (digo de antemão que é algo que aprecio que faça), possa existir um momento em que o meu olhar fique vítreo e ausente. Por favor, não me leve a mal, pois isto acontece apenas porque fiquei presa numa qualquer palavra dita e as suas letras andam a brincar umas com as outras em busca de um trocadilho”.

Ana Galvão nasceu em Madrid no ano da Revolução dos Cravos, tendo-se mudado para Portugal quando ainda era adolescente ou, segundo a própria, una chica mayor. Apresentou vários programas de televisão, defende os animais sempre que pode e até foi atriz de cinema, mas o seu grande amor é a rádio, que faz desde que é maior de idade. Atualmente é uma d’As Três da Manhã, programa da Renascença.

créditos: Contraponto

De Desconcentra, Não Contribui, Não Dispõe Bem publicamos alguns dos trocadilhos:

Qual é a planta que é desonesta no jogo, mas muito, muito querida? - Batota-doce

Qual o nome da padaria onde se compra pão e se leva uma marca no pescoço? - Chu pão

O que dá um diplomata ao seu filho? - Protocolo

Como se chama o salão de unhas propriedade de um conhecido cantor romântico? - Salão Nail Monteiro

Como se chama uma loja de persianas épicas? - Adamastores

O que marcam na baliza os jogadores de futebol madeirenses? - Um golo do caco

Que nome se dá à fêmea do cavalo que só pensa em si própria? - Eguacêntrica

Como se chama aquele que despeja ódio na Internet e gosta de chocolates com menta? - After Hater