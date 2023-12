Diz o calendário religioso que o Advento é o primeiro tempo do Ano Litúrgico, que antecede o Natal. É também no dia 1 de dezembro que temos a tradição de montar a árvore de Natal e de começar a odisseia em busca do presente perfeito para aqueles que mais amamos. Por essa razão, deixamos-lhe algumas sugestões para não ter de perder tempo em lojas, se quiser fazer uma lista de presentes.

Porque não Calendários do Advento?

Os Calendários do Advento podem muito bem ser uma prenda, sobretudo para aqueles momentos de festa antecipado, de jantares de amigos ou para um amigo secreto. Há para todos os estilos e até temos sugestões de apenas 12 dias ou para depois do Natal.

Para ela

É um daqueles maiores clichês: segmentar por mulheres, homens e por aí adiante. Vamos manter a tradição de enumerar alguns itens para aquela pessoa especial lá em casa. Pode ser que alguma ideia surja pelo caminho.

Para ele

E repetimos o clichê. Prendas para agradar os homens das nossas vidas? Difícil nuns casos, fácil noutros, deixamos algumas ideias, para todas as idades.

Para os mais pequenos

Para o menino e para a menina, dos mais pequenos aos maiores, ficam algumas sugestões para agradar a criançada. Deixamos um destaque especial para um dos mais recentes lançamentos Nenuco, com a Linha Diversidade, que lançou duas novas bonecas: uma com Síndrome de Down e outra com um implante coclear.

Loucos por tecnologia

Há sempre alguém que conhecemos que não se importa de receber um gadget. Até porque não faltam novidades nesta área. Às vezes só precisamos de encontrar a sugestão certa.

Amantes de decoração

Há sempre alguém que tem mais primor pela decoração da sua casa e procure coisas mais exclusivas. Ou mesmo diferentes. Às vezes, também é uma daquelas prendas em que não há muito que errar. Fica sempre bem.

Fãs de beleza

Neste campo, há um mundo de produtos por onde escolher. Dos cremes à maquilhagem, dos coffrets aos acessórios, deixamos algumas sugestões a partir de 6,99€.

Quando não sabemos que o oferecer

Também acontece. Às vezes damos voltas à cabeça e não sabemos o que oferecer, mesmo ao amigo secreto. Reunimos algumas ideias que não comprometem e que passam por uma escolha segura.

Para aquela pessoa especial

Todos temos na nossa vida uma pessoa que valorizamos e que por isso procuramos uma prenda mais exclusiva e especial. Também para esses casos temos algumas sugestões.