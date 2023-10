A Padaria Portuguesa está mais pet friendly. No Dia Mundial do Animal, que se assinala a 4 de outubro, a marca anunciou um lançamento muito especial: a sua primeira gama de biscoitos para cães.

Com o intuito de alargar a sua oferta aos seus clientes caninos - que desde 2021 podem frequentar os seus 65 estabelecimentos espalhadas de Norte a Sul do país -, a rede de padarias e pastelarias de bairro apostou na produção de biscoitos caseiros feitos forma artesanal na sua fábrica em Marvila.

A farinha de espelta e de aveia são os principais ingredientes destes snacks que se pretendem posicionar como uma opção mais saudável, nutritiva e ainda de cariz solidário.

À venda por 2,90€, uma percentagem dos lucros de cada embalagem reverte a favor do Projeto Estrelinha, localizado em Setúbal, que se dedica a recolher, tratar e recuperar animais em risco ou abandonados, encaminhando-os para uma adoção responsável ou uma família de acolhimento temporário.

Todos aqueles que passarem pela Padaria Portuguesa da Avenida da República no próximo dia 7 de outubro vão ser surpreendidos com uma iniciativa única: a oportunidade de serem fotografados por João Azevedo, autor do projeto Be My Friend que divulga fotografias artísticas de cães disponíveis para adoção. Todos os interessados devem fazer a sua pré-inscrição aqui.

Durante o mês de outubro também poderá encomendar a sua embalagem de biscoitos exclusivamente através da app Glovo, com um preço de 3,65€.