Eugénio Campos junta-se à Mama Help

Neste outubro rosa, a marca portuguesa criou a coleção Outubro Rosa by Eugénio Campos Jewels como forma de ajudar a sensibilizar a sociedade e sobretudo as mulheres para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da mama.

A coleção é composta por duas joias - uma pulseira e um colar - ambos feitos com prata de lei, banhados a ouro rosa e com zircónias. Por cada peça vendida, a Eugénio Campos vai doar 5€ a esta associação. A campanha estará em vigor até ao final do mês de outubro, exclusivamente online.

A marca sueca de beauty tech Foreo estabeleceu uma parceria com a Living Beyond Breast Cancer e lançou uma campanha de sensibilização sobre o cancro da mama com o nome de Pink October para encorajar as mulheres a verificarem regularmente o peito, de forma a garantirem um diagnóstico precoce da doença.

Desta forma, por cada aparelho Foreo cor-de-rosa vendido durante o mês de outubro, serão doados 5% dos lucros para a luta contra o cancro da mama. A marca apresentou duas principais recomendações para transformar os seus negócios do outubro rosa em vendas reais, nomeadamente o Foreo Ufo 2, um dos seus best-sellers, e Ufo mini.

Iniciativa #UMAPORTODAS da Ausónia

Esta é já a 5ª edição da campanha solidária #UMAPORTODAS, em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, iniciativa que tem como principal objetivo apoiar a investigação, chave para conseguir tratamentos mais eficazes, que melhorem e aumentem a esperança de vida das mulheres com esta doença. Fernanda Serrano é a embaixadora desta ação.

De 1 de outubro a 3 de dezembro, na compra de uma embalagem de Ausonia ou Ausonia Discreet, a marca contribuirá com um minuto de investigação para uma bolsa de projetos relacionados com o cancro da mama, num valor máximo de 16.500€.

Coleção Primark x Breast Cancer Now

Esta é uma nova coleção especializada, de vestuário casual, roupa interior, pijamas e acessórios para mulheres que tenham sido afetadas pelo cancro da mama. Foi concebida e desenvolvida em parceria com a Breast Cancer Now e mulheres que tenham tido cancro da mama e cirurgia mamária.

A coleção inclui peças de vestuário que abordam alguns dos desafios e necessidades das mulheres após tratamento, como os soutiens pós-operatórios que utilizam produtos inovadores e tecnologia Cool Max, concebidos para abordar questões como a sensibilidade, inchaço e afrontamentos que muitas mulheres podem experienciar durante o tratamento, recuperação e pós-operatório. As peças não comprometem o design e os preços acessíveis.

Este ano, a coleção inclui também um soutien de renda pós-operatório, na sequência de investigações que mostraram que muitas mulheres querem continuar a ter boa aparência e a sentir-se bem durante o tratamento e recuperação.

A coleção de 28 peças possui uma vasta variedade de cores e além dos soutiens pós-operatórios, tem também vestuário casual como sweatshirts, t-shirts e tops de alças, cuecas, pijamas e acessórios, tais como chinelos e meias. Com preços entre os 4,50€ e os 17€, a coleção está disponível em lojas Primark selecionadas desde o dia 1 de outubro.

Campanha #NormalForMe da Avon

A empresa lançou a 1 de outubro uma nova campanha de consciencialização designada por #NormalForMe, que tem como principal objetivo levar as mulheres e homens a conhecer o seu peito.

Empenhada em garantir a saúde a inúmeras pessoas, consciencializando-as para o quão importante é a auto-palpação regular e o diagnóstico precoce, a Avon reforça que é preciso conhecermos o nosso corpo, sabermos qual é a sensação de "normal", para que quaisquer mudanças sejam mais fáceis de detetar e se procurar aconselhamento médico.

Neste mês de sensibilização para o cancro da mama, em que se assinalam duas importantes efemérides - Dia da Saúde da Mama, a 15 de outubro, e Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama, a 30 de outubro, a marca fez uma doação de 46.472€ à Liga Portuguesa Contra o Cancro, referente à angariação entre janeiro e setembro deste ano. O donativo entregue será para a comparticipação na aquisição de novo mamógrafo necessário para o programa de rastreio de cancro da mama, recentemente alargado à zona de Lisboa e Vale do Tejo e Península de Setúbal, cobrindo finalmente 100% do território nacional.

Outubro Rosa da La Redoute

A La Redoute apoia, durante este mês a investigação do cancro da mama. Assim, por cada encomenda no website e app que inclua, pelo menos, um artigo da coleção “roupa mulher”, a marca compromete-se a doar 1€ ao iMM-Laço Hub, até ao máximo de 3.000€.

O valor angariado até ao dia 26 de outubro irá reverter a favor do iMM-Laço Hub, um projeto que resulta de uma parceria entre a extinta Associação Laço e o Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM). O intuito é o de maximizar o apoio e a promoção à investigação do cancro da mama.

O projeto do iMM é composto por dois pilares fundamentais na luta contra o cancro. Por um lado, com um laboratório focado na investigação em cancro da mama metastático e por outro, tem uma equipa que se dedica à relação da ciência com a sociedade civil, através de ações de sensibilização para o diagnóstico precoce e seu tratamento.

“Luta Rosa, Pensa Rosa”, do AXN White

Foi no passado dia 22 de outubro que aconteceu a “Gala Luta Rosa, Pensa Rosa”, evento solidário de kickboxing que envolveu apenas atletas femininas, amadoras e profissionais na modalidade, onde todas as receitas reverteram para a Associação “Amigas do Peito”.

Adicionalmente, durante todo este mês, o AXN White veste-se de rosa com o objetivo de reforçar a estratégia de sensibilização e prevenção que tem levado a cabo nos últimos anos. Parte desta iniciativa passa também pela ligação às personagens femininas do próprio canal, onde a ficção toca a realidade. “The Big C” é uma série que estreou neste mês e na qual a protagonista tem uma vida perfeita, até receber um diagnóstico de cancro avançado. Agora terá de aprender a lidar com a doença, contando a toda a sua família e amigos. A luta de Cathy Jamison vai ser transmitida de segunda a sexta-feira, pelas 20h35, no AXN White.

Como forma de lembrança, não só de todos aqueles que fizeram parte desta campanha, mas também uma forma de alerta para o diagnóstico da doença, foi ainda criada uma bolsa especial “Luta Rosa, Pensa Rosa”, em parceria com a marca Simplify. Parte das receitas desta peça vão também reverter a favor da Amigas do Peito e poderá ser adquirida na página oficial de Instagram da marca.

LUVIN’you, a campanha da LUVIN

LUVIN’you: a prevenção cura, foi o mote encontrado pela LUVIN’ para elucidar a importância do diagnóstico precoce. A campanha pretende consciencializar homens e mulher, alertando que 1% da população portadora da doença são homens.

Várias personalidades portuguesas já vestiram a t-shirt da campanha LUVIN’ you: Matilde Breyner, Angie Costa, Liliana Santos, Rita Rugeroni e Joana Duarte, foram algumas das figuras públicas que partilharam nas suas redes sociais a importância da prevenção, vestindo-se pela causa.