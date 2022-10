Sabemos que a escolha não é fácil no meio de tanta oferta quando o tema é o visual para o Halloween. Desta forma, temos várias ideias e dicas para lhe dar. Quem disse que a fantasia tem de ser inteiramente comprada numa loja onde se vendem fantasias para o Halloween? Cada vez mais, é possível meter mãos à obra e fazer um DIY nunca antes visto e em conta com a sua carteira.

O segredo está em aproveitarem a dois o processo. Sejam criativos, arrisquem e pensem fora da caixa. É, sem dúvida, um bom motivo para fazerem algo de diferente e conhecerem a faceta artística de cada um.

Este pode ser um momento divertido, mas também pode rapidamente suscitar alguma discussão e momentos de tensão. Para evitar tudo isso, e fazer da experiência mais uma memória para adicionar às tantas que já têm em conjunto, o Felizes.pt apresenta algumas dicas e exemplos de outfits que fizeram furor no mundo das celebridades e que o podem inspirar:

Kourtney Kardashian e Travis Barker num look de Halloween de 2021 vestidos como as personagens de Johnny Depp e Winona Ryder do filme de 1991 Eduardo Mãos de Tesoura.

Em 2020, a série Tiger King invadiu a Internet, e claro que Kim Kardashian entrou em ação. Kim vestida como Carole Baskin, enquanto Jonathan Cheban vestiu-se como Joe Exotic. Os filhos de Kim, North, Saint, Chicago e Psalm, foram vestidos como os seus tigres.

O cantor Joe Jonas e a atriz Sophie Turner em 2018 optaram por um clássico, vestidos de Gomez e Morticia Addams.

Em 2019, o casal Jesse Tyler Ferguson e Justin Mikita “homenagearam” a cantora Billie Eilish e o seu irmão Finneas com um disfarce hilariante.

A atriz Sarah Wells e o seu companheiro Adams, em 2017, como o elenco da série Stranger Things.

Os cantores Beyoncé e Jay-Z arrasaram com um disfarce que junta a cantora Lil' Kim e o rapper Biggie Smalls num dos seus video-clip’s.

Jessica Biel e Justin Timberlake com o seu filho Silas em 2016 vestidos das icónicas personagens do filme Trolls.

Khloe Kardashian e Tristan Thompson em 2016 num tom mais sexy e arrojado, como os super-heróis Storm e Black Panther, respetivamente.

A modelo Gisele e o jogador Tom Brady como o leão e Dorothy do clássico filme The Wizard of Oz.

O humorista Kevin Hart com a sua cara-metade Eniko Parrish em 2012 optaram por um look anos 70, uma aposta fácil e segura.