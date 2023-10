Antes de negociar o seu salário, seja por estar num processo de recrutamento ou pretender uma revisão salarial na sua empresa, deve informar-se sobre os valores praticados pelo mercado, tendo em conta a sua experiência e posição.

Além disso, se o seu foco passa por obter melhores condições, não olhe só para o salário base. Há vários benefícios extrassalariais que aumentam as suas regalias e, com isso, o valor mensal que leva para casa.

Mas antes de entrar num processo de negociação, tenha em conta que deve saber explicar os motivos que o levam a pedir um determinado salário. Neste artigo, damos algumas dicas que podem ajudá-lo neste tipo de situação.

O valor do salário que pretende é realista?

Querer um salário mais elevado é uma ambição da maioria dos trabalhadores. No entanto, a função que desempenha e a sua experiência profissional podem condicionar o valor que uma empresa está disposta a pagar-lhe. Afinal, os salários são definidos com base nos valores praticados no mercado, tendo em conta a posição e experiência dos colaboradores. Claro que, dependendo das caraterísticas de cada trabalhador e as necessidades de cada empresa, podem ser feitos alguns ajustes.

Por isso, antes de começar um processo de negociação, analise o ordenado médio no mercado em que está inserido. Se tiver dificuldades em encontrar este tipo de informação, pode recorrer a estudos de empresas de recrutamento (Hays e a Michael Page), em sites como a talent, jobted e até aos dados publicados pela Pordata. Contudo, neste último caso, a informação da Pordata é referente ao ano de 2021.

Tendo estes dados na sua posse, fica com a noção se o salário que ambiciona é ou não realista. Além disso, também deve ter em conta a realidade da empresa em que está ou que pretende trabalhar.

Existem empresas que podem não estar a viver um período económico positivo, ter começado a sua atividade recentemente ou até serem empresas com poucos trabalhadores. Nestes casos, pode ter dificuldades em conseguir o salário que ambiciona, pelo menos numa fase inicial. Aqui, pode tentar perceber qual é a política da empresa em relação a revisões salariais e à margem de progressão. Este é um ponto importante. Se a empresa recompensar os seus trabalhadores à medida que vai crescendo, o seu salário e benefícios podem aumentar significativamente com o passar do tempo.

Nesta fase, recorra ao simulador de salário líquido 2023, para saber exatamente qual é o valor final que vai levar para casa.

Não se foque apenas no salário base

Ter um ordenado base justo e alinhado com as suas expectativas e necessidades é um dos pontos mais importantes no início de uma negociação. No entanto, não se esqueça que também há certos benefícios que podem reduzir determinados custos que tem mensalmente.

Dependendo das suas necessidades, existem benefícios flexíveis que podem complementar o seu salário fixo, maximizando o que vai receber. E muitas empresas já têm estes benefícios implementados. Por exemplo, pode negociar:

- Receber o seu subsídio de alimentação em cartão refeição com um valor mais elevado e livre de impostos (9,60 euros ao dia em 2023);

- Se tem filhos a frequentar a creche, existem os vales infância, com um valor estipulado, que pode deduzir à mensalidade que paga;

- Pagamento do passe de transportes públicos;

- Valor mensal fixo que pode usar em certos serviços, como ginásios, saúde e bem-estar, etc.;

- Seguro de saúde e seguro de vida.

Se estiver disponível para negociar este tipo de benefícios, pode reduzir consideravelmente os seus encargos mensais e, assim, aumentar o seu rendimento disponível.

O salário emocional é relevante para si?

Não há como negar que o salário monetário tem um peso muito importante, uma vez que todas as pessoas têm contas para pagar e precisam de dinheiro para alcançarem os seus objetivos. Contudo, atualmente, o salário emocional também tem um peso significativo na hora de tomar decisões, seja numa negociação ou quando está indeciso entre duas propostas de emprego.

Uma empresa que valorize o salário emocional dá-lhe a possibilidade de conjugar melhor a sua vida pessoal e profissional. Isso pode acontecer através do trabalho remoto ou híbrido, mais dias de férias por ano, um horário flexível, entre outras condições.

Se estas condições são importantes para si, pode tentar perceber a abertura da empresa para lhe conceder alguns destes benefícios extrassalariais.

Prepare o seu discurso e saiba como reagir perante qualquer desfecho

Quando está num processo de recrutamento, à medida que vai avançando nas entrevistas, vai chegar uma altura em que o salário proposto ou desejado é um dos tópicos principais. Nestes casos, não deve ter medo de fazer uma contraproposta com confiança, se achar que o valor apresentado não é o que pretende.

Contudo, este tipo de abordagem requer alguma sensibilidade da sua parte e precisa de estar preparado para apresentar os motivos que o levam a pedir melhores condições. Aqui, pode falar das suas mais-valias enquanto profissional, o que tem a oferecer à empresa como colaborador, projetos que pretende desenvolver, responsabilidades, etc.

Já se vai negociar o seu salário com a sua entidade empregadora, deve tentar perceber qual é a melhor altura para introduzir esse tema.

Caso consiga o aumento ou as condições que pretende, tenha em conta que a empresa espera que cumpra os objetivos a que se propôs. Logo, assuma os seus compromissos de forma profissional e mantenha a abertura para ouvir críticas construtivas e evoluir.

Se o desfecho não for o desejado, tire um período para refletir, mantendo sempre uma postura calma e profissional. Em caso de dúvidas sobre o motivo da recusa, fale abertamente sobre o tema, pois podem existir motivos válidos para, neste momento, não ser possível subir o seu salário. Depois, cabe-lhe a si decidir se mantém esse vínculo profissional ou se deve olhar para o mercado de trabalho e candidatar-se a novas vagas de emprego.