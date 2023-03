Ficção

Retrato de uma Desconhecida

Após o seu afastamento dos serviços secretos israelitas, o espião e restaurador de arte, Gabriel Allon, instala-se discretamente em Veneza, o único lugar onde conseguiu ter paz. A sua bela esposa, Chiara, dirige a Restauro Tiepolo e os seus dois filhos de tenra idade frequentam uma “scuola elementare” do bairro. Gabriel deambula pelas ruas e pelos canais da cidade aquática. Quando Julian Isherwood, o extravagante marchand de arte londrino, lhe pede para investigar as circunstâncias que rodeiam a redescoberta e lucrativa venda de um quadro centenário, Gabriel não demora a descobrir que a obra em questão, o retrato de uma mulher anónima atribuído a Anton van Dyck, é, quase com toda a certeza, uma falsificação. Para encontrar a misteriosa personagem que pintou o quadro, Gabriel arquiteta um dos planos mais complexos da sua carreira. para ser bem-sucedido, vai ter de se converter na imagem especular do homem que persegue: o maior falsificador de quadros da história.

Retrato de uma Desconhecida (Harper Collins), de Daniel Silva, tem o preço de 20,9 euros.

Pança de Burro

Tendo como cenário um bairro popular no norte de Tenerife, Pança de Burro, romance de estreia de Andrea Abreu, narra uma história de amizade e desejo entre duas raparigas na fronteira entre a infância e a adolescência. Retrato brutal, mas belíssimo, dos limites difusos entre o amor e a amizade, tem a capacidade de nos fazer reviver a aventura de sentimentos e sensações deste momento fundamental da vida. O amor, o ciúme, a idealização do outro, o despertar da sexualidade, mas também as relações familiares e as diferenças sociais, a precariedade de um bairro longe do cartão-postal do turismo – tudo é visto pelos olhos da protagonista anónima, que tem como bússola a melhor amiga, Isora.

Pança de Burro (Bertrand Editora), de Andrea Abreu, tem o preço de 16,6 euros.

Até ao Fim da Terra

Até ao Fim da Terra começa em setembro de 1810, na época em que o exército de Massena invade Portugal e se aproxima da serra do Buçaco. Enquanto as tropas francesas ocupam e saqueiam Coimbra, as forças luso-britânicas de Wellington recuam estrategicamente para as Linhas de Torres Vedras, acompanhadas por milhares de civis que fogem da guerra. É nesse contexto de retirada, durante a viagem para sul, que o capitão de cavalaria Bento Calheiros trava conhecimento, por puro acaso, com Maria Constança Barreto, e que, adiante, lhe fará uma promessa solene. Irá o capitão português conseguir cumprir o prometido? Para o saber, o leitor terá de acompanhar Bento Calheiros numa demanda que o fará encontrar-se com o tenente Laforêt, dos hussardos franceses, com Florencia, a espanhola que todos conhecem como rainha das cantineiras, e cruzar o seu caminho com os do Marquês de Alorna e de outros personagens que povoaram esse tempo e esse mundo.

Até ao Fim da Terra (Porto Editora), de João Pedro Marques, tem o preço de 17,75 euros.

Toda a Prosa

Os romances, as novelas e os contos de Manuel Alegre passam, a partir de agora, a estar reunidos num único volume, com mais de 800 páginas, a que o autor resolveu dar o título de Toda a Prosa. O prefácio de Paula Morão, profunda conhecedora de toda a obra, introduz o leitor na ficção de um dos grandes poetas da língua portuguesa, ficção essa que, um pouco como acontece com a sua poesia, tem como ponto de partida experiências de vida do próprio Manuel Alegre.

Toda a Prosa (Dom Quixote), de Manuel Alegre, tem o preço de 35 euros.

As Crónicas de Lymond - Jogo de Reis

Ano de 1547. Após cinco anos de prisão e exílio longe da sua terra natal, Francis Crawford de Lymond, perseguido por traição e assassinato, regressa a Edimburgo. Numa Escócia fraturada e onde abundam conspirações em torno da infanta Rainha Maria, poucos são aqueles que lhe dão as boas-vindas.

Nobre, rebelde e fora da lei, Crawford de Lymond lidera um bando de criminosos e mercenários que lhe obedecem sem hesitar. Terá regressado para fomentar a rebelião? Procurará vingar-se daqueles que o baniram? Ou voltou para limpar o seu nome?

As Crónicas de Lymond - Jogo de Reis (Porto Editora), de Dorothy Dunnett, tem o preço de 22,2 euros.

Ideiafix e os Irredutíveis. Os Romanos Levam uma Abada!

Estamos no ano 52 antes de Cristo. Toda a Lutécia está ocupada pelos Romanos... Toda a Lutécia? Não. Um pequeno grupo de irredutíveis animais lutecianos, liderados por Ideiafix, resiste ainda e sempre ao invasor. E a vida não é nada fácil para o general Labieno e todos os que tentam romanizar Lutécia. Dois anos antes de Ideiafix encontrar Astérix e Obélix à saída de uma charcutaria de Lutécia em A Volta à Gália de Astérix, este segundo álbum de Ideiafix e os Irredutíveis leva os leitores a percorrerem as ruas da cidade, permitindo-lhes descobrir desde as catacumbas do Palácio da Loba até à Grande Torre dos Pombos. Os pequenos e os grandes fãs dos nossos heróis gauleses vão encontrar neste álbum todo o humor e espírito de aventura que fazem o sucesso de Astérix, criado pelos geniais René Goscinny e Albert Uderzo em 1959.

Ideiafix e os Irredutíveis. Os Romanos Levam uma Abada! (ASA), de Jean Bastide e Philippe Fenech, tem o preço de 9,9 euros.

Salvámos a Primavera

Como abordar a questão das alterações climáticas junto das crianças, de forma séria e sem dramas? Preocupados com a perceção das filhas em relação à instabilidade do clima, Joana Louçã e João Camargo decidiram escrever Salvámos a Primavera. Com ilustrações cativantes, este é um livro em que as alterações climáticas são explicadas às crianças e às respetivas famílias, numa história bem contada, por investigadores do tema que são também pais de duas crianças. Salvámos a Primavera conta-nos, assim, a história de duas irmãs – a Noa e a Rosa – que percebem que têm de fazer alguma coisa, quando o tempo que faz já não bate certo com o calendário, nem com a divisão das estações do ano.

Salvámos a Primavera (Bertrand Editora), de Joana Louçã e João Camargo, tem o preço de 13,3 euros.

Não ficção

Como Fazer Frente a um Ditador

Maria Ressa, Prémio Nobel da Paz de 2021, dedicou a vida a lutar pela verdade, pela liberdade e pela sobrevivência da democracia. E, por isso, arrisca-se a passar o resto da vida na cadeia. O seu trabalho jornalístico levou-a a desmontar a rede de desinformação criada pelo Presidente das Filipinas, que espalhou mentiras e ódio para garantir o poder e instaurar um regime sanguinário. Porém, as descobertas que fez revelaram também que a estratégia de Duterte foi a mesma que sustentou os principais movimentos de privação das liberdades democráticas, como o Brexit, a invasão russa da Ucrânia ou o ataque ao Capitólio em Washington. Por detrás de todos estão entidades aparentemente insuspeitas, como o Facebook e as poderosas instituições de Silicon Valley. Como Fazer Frente a Um Ditador acompanha a vida e obra de Maria Ressa e traz também um grito de alerta e um pedido urgente da autora: acordemos; aguentemos as pressões; lutemos pelo nosso futuro coletivo – antes que seja tarde de mais.

Como Fazer Frente a um Ditador (Ideias de Ler), de Maria Ressa, tem o preço de 18,85 euros.

É Normal?

O que é ser “normal”? O que significa a normalidade dentro da sexualidade? Ser “normal” é a preocupação da maioria das pessoas que procuram Leonor de Oliveira com questões relacionadas com sexo. E a resposta, na sua grande maioria, é “sim, é normal”. Resposta sexual, orientação, saúde, relações, fantasias, género, este livro procura responder a tudo, como uma caixa de perguntas. Dividido por temas que se desenvolvem a partir de questões reais enviadas à autora, É Normal? é quase uma enciclopédia sexual que todas as pessoas deveriam ter.

É Normal? (Arena), de Leonor de Oliveira, tem o preço de 17,75 euros.

As Castas dos Vinhos Misturadas com Histórias

Do crítico e produtor de vinhos João Afonso, As Castas dos Vinhos Misturadas com Histórias é um guia essencial e inédito para descobrir as 342 existentes em Portugal. João Afonso discorre sobre as suas memórias, desde o primeiro (e horrível) contacto com a bebida, ainda muito novo, até ao bálsamo que lhe retirava as dores de um corpo fustigado pelas muitas horas dedicadas à dança. Em 1993, afastou-se dos palcos. No ano seguinte, produziu o seu primeiro tinto e publicou a primeira de muitas crónicas sobre esta “doce e saudável droga”, que nunca mais abandonou. Hoje, vive na Serra de São Mamede, onde produz vinho e continua a escrever sobre esta grande paixão, explicando neste livro que Portugal tem a maior variedade de castas por metro quadrado do mundo, conseguindo suplantar a de outros países com mais estatuto e historial em matéria de vinhos.

As Castas dos Vinhos Misturadas com Histórias (Oficina do Livro), de João Afonso, tem o preço de 24,21 euros.

Casa com Vida

A nossa casa deve ser um espaço onde nos sentimos seguros, relaxados, confortáveis e felizes. Mas, nem sempre isso acontece. A falta de organização, objetos a mais, a má orientação dos móveis, interferem com o nosso bem-estar. Neste livro, Vanda Boavida, professora de Feng Shui com certificação em Kaizen, ajuda-nos a ter uma casa com vida. Com exemplos, dicas, esquemas e estratégias simples, para serem usadas no dia a dia, a autora começa por o ajudar a fazer um diagnóstico completo ao local onde vive, para depois o guiar passo a passo nas alterações que deve fazer. Porque só uma casa saudável proporciona uma mente sã. Mas não pense que é preciso modificar tudo em sua casa, para ver resultados. São detalhes que farão toda a diferença. Por exemplo, trocar o sofá da sala de lugar para estimular a dinâmica familiar; a posição da cama no quarto para passar a ter noites bem dormidas.