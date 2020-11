Aos poucos, enquanto se dedicava à escrita da saga Harry Potter, a autora britânica J.K. Rowling, emprestava o seu tempo a outras páginas. Nascia “O Ickabog” (Editorial Presença), um conto de fadas que “ainda estaria no sótão se não tivesse surgido a pandemia da COVID‑19, e milhões de crianças não tivessem ficado fechadas em casa. Foi então que tive a ideia de publicar a história e pedir às crianças que a ilustrassem”, revela-nos a escritora.

A edição portuguesa do novo livro de Rowling, inclui 34 ilustrações de crianças lusas, entre os sete e os 12 anos, que venceram o concurso de ilustração “O Ickabog”. “Uma iniciativa lançada em vários países, que em Portugal registou uma enorme participação”, revela-nos a Editorial Presença em comunicado, acrescentando que “pela primeira vez, as crianças tiveram a oportunidade de ver o seu desenho fazer parte de um livro de J.K. Rowling”.

Na nova aventura assinada pela mulher que criou as aventuras protagonizadas por Harry, Ron e Hermione, viajamos até ao reino mais feliz do mundo, Cornucópia. Em tempos, tinha ouro com fartura, um rei com o mais belo bigode que se possa imaginar e talhantes, pasteleiros e fabricantes de queijo, cujos produtos requintados faziam chorar de alegria quem os provasse.

créditos: Editorial Presença

Uma terra perfeita, exceto os Terrenos Pantanosos, uma zona lúgubre e enevoada que ficava no norte do reino e que, segundo rezava a lenda, era onde residia o monstruoso mítico Ickabog. O mais engraçado nos mitos é que, por vezes, eles ganham vida própria.

Poderia um mito destronar um rei adorado? Poderia um mito levar à ruína de um reino que fora tão próspero? Poderia um mito empurrar duas crianças para uma aventura que elas não haviam solicitado nem nunca haviam esperado? A resposta é-nos dada nas mais de 300 páginas de “O Ickabog”, livro que chega aos escaparates nacionais com o preço de 18,9 euros.

K. Rowling é sobretudo conhecida por ser a autora da série de sete livros protagonizados por Harry Potter, publicada entre 1997 e 2007. A obra já vendeu mais de 500 milhões de exemplares em todo o mundo, tendo sido traduzidas para mais de 80 línguas. Os livros da série "Harry Potter" foram também adaptados ao cinema.