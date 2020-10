“O Menir de Ouro”, o ábum fora de coleção de Axtérix

Reina a agitação na aldeia gaulesa: Cacofonix decidiu participar no famoso Festival da Canção dos Bardos Gauleses para conquistar o Menir de Ouro. Para o protegerem neste concurso seguido de perto pelos Romanos, Astérix e Obélix ficam encarregados de o acompanhar: eles não devem perder Cacofonix de vista, mesmo correndo o risco de ficarem surdos.

Disponibilizada para venda pela primeira vez em formato de livro-disco em 1967, esta aventura da famosa dupla de Gauleses tornou-se uma relíquia quase perdida e nunca foi publicada em álbum. Até este outubro de 2020. Em Portugal, as Edições ASA dá aos escaparates “O Menir de Ouro”, uma história ilustrada de Astérix, escrita por René Goscinny e desenhada por Albert Uderzo.

A partir de digitalizações das ilustrações do livro-disco da década de 1960, os colaboradores históricos de Albert Uderzo restauraram os desenhos de acordo com a vontade do cocriador de Astérix. “O mais difícil foi sem dúvida eliminar a trama da impressão, preservando na íntegra os maravilhosos traços a tinta de Albert Uderzo. Efetuaram igualmente uma atualização e uma calibragem das cores fiel ao acabamento original”, refere a editora portuguesa na apresentação que faz do álbum.

“Além disso, para completar a experiência e permitir que os fãs de todas as gerações vivam esta aventura tal e qual a tinham imaginado os seus criadores, uma gravação áudio deste álbum ficará também disponível online, gratuitamente a partir de um código QR inserido no final do livro”, lemos.

O livro encontra-se à venda por 10,90 euros.

créditos: Edições ASA

Lucky Luke, “Um Cowboy no Negócio do Algodão”

Também este outubro, "o cowboy mais rápido do que a sua própria sombra", chega às livrarias nacionais num novo livro. Desta feita, contra a sua vontade, Lucky Luke vê-se proprietário de uma imensa plantação de algodão no estado do Luisiana. Acolhido pelos grandes plantadores brancos como um dos seus, Lucky Luke vai ter de enfrentar vários obstáculos para redistribuir esta sua herança pelos quinteiros negros. Nesta sua luta, ele vai acabar por ser apoiado, contra todas as expetativas, pelos Dalton, cujo objetivo inicial era eliminá-lo, pelos Cajuns, os habitantes brancos do pântano, marginalizados à custa da prosperidade do Sul, e por Bass Reeves, primeiro Marshall negro dos Estados Unidos.

“Um Cowboy no Negócio do Algodão” (Edições ASA), chega aos escaparates com o preço de 10,90 euros.

créditos: Edições ASA

Os Cinco em BD em mais dois volumes

Entretanto, chegaram aos escaparates dois novos volumes (o terceiro e o quarto) da coleção “Os Cinco”, de Enid Blyton, em versão banda desenhada. Os títulos “Os Cinco Voltam à Ilha” (volume três) e “Os Cinco e os Contrabandistas“ (volume quatro) foram, tal como os anteriores, adaptados pela dupla Béja e Nataël que não deixaram que se perdessem as emoções que a obra tem transmitido a várias gerações desde os anos de 1940.

Enid Mary Blyton, prolífera escritora inglesa do século XX, deixou para a posteridade alguns dos mais vendidos livros para a infância e juventude. Personagens como o Nodi continuam, ainda hoje, a cativar os mais pequenos. Outro sucesso da autora falecida em 1968, os 21 volumes das aventuras de um quinteto de amigos, “Os Cinco”. As histórias de Júlio, Ana, David, Zé e o cão Tim, mereceram adaptações cinematográficas e para o pequeno ecrã.

Antes, a editora Oficina do Livro, publicou “Os Cinco e a Ilha do Tesouro” e “Os Cinco e a Passagem Secreta”.

Os livros orçam os 10,90 euros/volume.