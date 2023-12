Neste Natal leve magia às crianças, ofereça-lhes brinquedos de madeira sustentáveis

É inevitável a associação dos brinquedos ao Natal. Estes, significam muito mais do que o ato de oferecer e receber. É também a alegria que nos proporciona o espanto das crianças no momento mágico de desembrulhar os presentes. Há ternura e amor neste nosso ato de oferecer. Mas também pode haver uma mensagem importante a passar às crianças, enquanto nelas favorecemos o desenvolvimento social, físico, emocional e cognitivo à boleia dos brinquedos. Essa mensagem passa pela generosidade e partilha. Um altruísmo que o criador de conteúdos digitais, Lucas with Strangers, transmitiu às crianças num jogo em pareceria com o Lidl que as fez refletir sobre a importância de, em certas circunstâncias, saber abdicar em prol dos que que nos estão próximos. Um vídeo que parte de uma pergunta deixada por Lucas: "Será que as crianças são altruístas?"

No vídeo abaixo encontramos a resposta e percebemos como é fácil rasgar sorrisos nos rostos das crianças.

Um Natal pleno de significado que o Lidl embrulha em magia e fá-lo com uma gama de brinquedos de madeira de marca própria. Mais importante quando sabemos que a brincar os mais pequenos também estão a proteger. Porquê? Porque todos estes brinquedos que encontramos no catálogo “Um Natal Mágico”, do Lidl são amigos do ambiente, fabricados com madeiras de florestas geridas de forma sustentável.

créditos: Lidl

Num mundo onde a tecnologia parece querer tomar conta de todos os aspetos da nossa vida, é importante recuperarmos algum da nossa ligação ao meio natural. Que melhor matéria-prima do que a madeira para personificar esse reencontro com a tradição e com as coisas realmente importantes da vida? Entre elas, conquistar tempo de convívio e de partilha com os nossos filhos. Juntarmo-nos em redor de brinquedos que suscitam a nossa criatividade. Ao invés dos brinquedos eletrónicos ou de plástico, os brinquedos de madeira deixam mais margem à criança para desenvolver algo que lhe é natural, contar histórias, construir mundos, explorar diferentes formas de equilíbrio, empilhamento, resolução de problemas e pensamento espacial.

5 argumentos a favor dos brinquedos de madeira - Proporcionam uma experiência tátil. A textura natural da madeira estimula o tato e a sensibilidade dos dedos; - As crianças desenvolvem habilidades motoras finas; - Muitos brinquedos de madeira emitem sons subtis e agradáveis quando manipulados que ajudam a desenvolver a audição e a perceção auditiva das crianças; - Permitem à criança usar a sua imaginação e criatividade para criar histórias, construções e jogos; - Proporcionam uma ligação à natureza, incentivando as crianças a apreciar e respeitar o meio ambiente e despertam a curiosidade das crianças sobre a origem dos materiais. Fonte: "Plantando e Brincando"

Quem nunca se entusiasmou frente a um puzzle? Quem não recorda como é divertido aprender os primeiros números e letras com um brinquedo didático de madeira? Quem resiste ao encanto de uma criança a treinar as primeiras notas musicais em instrumentos para brincar? Ou, assistir com diversão aos pequenos e pequenas a ensaiarem gestos de adultos, numa cozinha de brincar em madeira ou com ferramentas de bricolage, também elas fabricadas neste material nobre? Quem não se recorda dos pequenos mundos que construía dentro e fora de uma casinha de bonecas?

E, porque de sustentabilidade também aqui falamos, por que não aproveitar e contar aos mais pequenos a história dos duendes que constroem o melhor brinquedo do mundo com material de origem sustentável: a madeira FSC. Acompanhe a história abaixo.