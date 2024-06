A Iberdrola Portugal e a Professional Women 's Network Lisbon (PWN Lisbon) celebraram, na semana passada, uma parceria com o objetivo de alinhar estratégias e iniciativas que promovam a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades corporativas.

No contexto desta parceria, a empresa de origem espanhola de energia vai envolver a PWN Lisbon em ações relacionadas com o contexto de diversidade e inclusão junto dos seus principais stakeholders e participar nos programas da PWN Lisbon de Neuroliderança, Mentoring e Youth numa lógica de partilha de boas práticas.

"É importante mudar o paradigma social e, à semelhança do que temos vindo a fazer noutros países, queremos sempre dar o nosso contributo e aprender com as entidades que trabalham diariamente para criar uma sociedade mais justa e igualitária", partilha, em comunicado, Alejandra Reyna Blanco, diretora-geral da Iberdrola Renováveis Portugal, recordando que a empresa se tornou recentemente patrocinadora oficial da seleção nacional e principais competições nacionais de futebol feminino.

Já para Sandra Mateus, board member da PWN Lisbon, a parceria representa "mais um passo significativo na jornada" que a organização segue e "na criação de lideranças com impacto para uma sociedade mais justa e coesa".

Recorde-se que a PWN Lisbon procura promover o desenvolvimento profissional das mulheres em todas as suas etapas, com uma visão consolidada para a liderança e o talento através da associação colaborativa com parceiros de negócios, empresas privadas, instituições públicas e outras organizações relevantes.