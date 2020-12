"Meet Your Star", a primeira plataforma digital do mundo que permite que os fãs conversem ao vivo com as suas estrelas e talentos favoritos através de uma ligação de vídeo individual, foi lançada recentemente.

A plataforma pioneira cria uma gravação de vídeo no ecrã dividida entre o utilizador e a celebridade, que o utilizador pode partilhar nas redes sociais assim que a celebridade lançar o vídeo.

"Desenvolvemos uma tecnologia revolucionária que permite uma forma inteiramente nova de comunicação entre celebridades e fãs", diz Georg Kindel, fundador e CEO da Meet Your Star, com sede em Viena, Áustria e Nova Iorque.

"Devido à pandemia global, muitas pessoas não podem aparecer em palco ou trabalhar em locais de filmagem por agora. Esta plataforma dá aos talentos a oportunidade de inspirar outras pessoas no conforto das suas casas, oferecendo uma experiência única na vida dos fãs e criar um fluxo de receita inteiramente novo, apoiando causas de caridade".

Georg Kindel, fundador e CEO; Christina Zappella-Kindel, sócia e COO; Patrick Knapp-Schwarzenegger, Sócio e Investidor. créditos: Roland Unger

O advogado de Hollywood Patrick Knapp-Schwarzenegger, cujos clientes incluem Nicolas Cage, Jason Statham e Jackie Chan, bem como o seu tio Arnold Schwarzenegger, juntou-se ao Meet Your Star como parceiro e investidor.

A plataforma foi lançada, numa primeira fase, com foco em estrelas de língua alemã na Europa, um mercado de 100 milhões de pessoas. O lançamento nos Estados Unidos está previsto para começar no início do próximo ano.

Parte da receita gerada por cada chat de vídeo e mensagem de vídeo será doada a uma organização de caridade escolhida pela celebridade.

A celebridade também decide qual percentagem da sua taxa deseja doar (mínimo 10%). O objetivo é inspirar e facilitar uma ajuda concreta para aqueles que precisam urgentemente.

A plataforma já fez parceria com algumas instituições de caridade espalhadas pelo mundo, como a Caritas, Médicos Sem Fronteiras, Instituto Jane Goodall, entre outras.