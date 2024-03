A nova aposta do LACS para a capital situa-se no novo eixo empresarial da cidade, no coração da 24 de Julho, junto de grandes corporações como a Galp, a EDP ou o grupo WPP e conta com 4.500 metros quadrados de escritórios, distribuídos por quatro pisos e um rooftop com uma vista 360º sobre o rio Tejo, a Ponte 25 de Abril e o Museu Nacional de Arte Antiga. O LACS Santos é a grande aposta da marca, para atrair empresas e empresários que procuram um modelo de escritório flexível e que evolua com as suas necessidades de alocação de recursos humanos e de expansão de negócio.

Porque a localização privilegiada não basta, o LACS Santos contou com o conceito de decoração do Studio Astolfi, que bebeu das tendências globais para espaços de escritório e coworks, para conferir ao LACS Santos um look and feel dinâmico e integrado na história e narrativa da marca.

O novo pólo destina-se a todos os tipos de empresas e pretende ser a porta de entrada das novas dinâmicas do mercado de trabalho, cada vez mais flexíveis e mais produtivas.

"A abertura oficial do quinto edifício do LACS, após o soft launch do ano passado, surge numa altura em que o mundo inteiro se debruça sobre como vai ser o futuro do trabalho. O mais recente World Economic Forum apontou para uma mudança no paradigma do trabalho com um aumento muito significativo de trabalhadores digitais e um surgimento de pop-up offices e é aqui que a nossa oferta ganha uma atractividade latente, pois somos capazes de inovar e criar um ambiente de trabalho que privilegia a interação humana entre membros, mostrando às empresas que é em espaços como o LACS que os seus colaboradores querem estar instalados.”, explica Martim de Botton, CEO do LACS, em comunicado.

As renovações arquitectónicas e de design de

interiores são como ressurreições

Responsável pela decoração do espaço, a arquiteta e designer de interiores Joana Astolfi saliente no comunicado que "as renovações arquitectónicas e de design de interiores são como ressurreições, o seu objetivo é dar uma nova vida a cada projeto e preparar o terreno para novas histórias que ainda estão para acontecer, mantendo viva a riqueza do passado."

Os planos de escritórios flexíveis e cowork, a sua gama diversificada de serviços e as suas iniciativas focadas no bem-estar dos membros são alguns dos fatores que solidificam a posição do LACS como líder em espaços de trabalho, cada vez mais atento ao mercado internacional para importar as tendências para Lisboa e Porto.

Em quase seis anos de existência, o LACS não só testemunhou o crescimento do número de membros, tendo alcançado já mais de 3.500 membros e 350 empresas, como também a sua integração orgânica nas comunidades circundantes onde os seus edifícios estão sediados, cada um deles com um público-alvo distinto.

A inaugurar oficialmente, o LACS Santos conta já com uma ocupação de 80%, incluindo empresas internacionais como a Timeleft, AGON, e Moxo Coaching que encontram neste edifício com vista para o Rio Tejo o posicionamento certo para a sua atividade. Para além das empresas residentes, o LACS Santos recebe também outras empresas que tiram partido das suas zonas comuns, como salas de reunião, lounges e um auditório com capacidade para até 50 pessoas.

Estrategicamente localizado na Avenida 24 de Julho, o LACS Santos oferece um ambiente propício para o surgimento de novas parcerias e negócios, com a aposta numa comunidade corporativa que quer proporcionar aos seus colaboradores um escritório dinâmico que facilite o networking entre empresas, instituições financeiras e eventos na cidade.

Tal como os outros espaços do LACS, está disponível 24 horas por dia, com uma grande diversidade de áreas comuns e serviços, tais como salas de reunião, cafetaria, cacifos, copa, phone booths, estúdio de yoga, auditório para 50 pessoas e uma das mais magníficas vistas da cidade, no rooftop.