Independentemente da altura do ano, um extra é sempre bem-vindo. Com a TaskRabbit, plataforma que liga pessoas que precisam de ajuda com tarefas em casa a Taskers especializados, é possível converter tarefas simples num dinheiro extra, especialmente durante a quadra festiva - como os três exemplos que se seguem.

O Natal é sempre uma das alturas mais atarefadas do ano, quer seja a comprar presentes, ou a montar decorações. E se estas tarefas pudessem ser convertidas num dinheiro extra?

Na TaskRabbit, qualquer pessoa à procura de um extra pode registar-se e tornar-se um Tasker, tendo a possibilidade de calcular o seu ganho potencial diretamente na plataforma.

De acordo com os dados da empresa, um Tasker em Portugal pode ganhar, em média, até 35 euros por tarefa relacionada com a quadra festiva, sendo os serviços mais procurados:

- Recolha de árvores de Natal e entrega em casa do cliente

- Pendurar uma coroa de Natal com 12 kg

- Montar luzes de Natal

Por exemplo, se um Tasker realizar 15 tarefas desta categoria, acabará o ano com um bónus de 500 euros no orçamento. Além disso, os Taskers ficam com 100% do valor estipulado pelo próprio, mais 100% de quaisquer gratificações. Cada serviço é pago diretamente através do sistema de pagamentos da TaskRabbit, sendo que a plataforma também permite a emissão direta de faturas.

“A quadra festiva representa sempre um pico para a TaskRabbit. Este ano, vimos um aumento transversal na Europa de 70% face ao período homólogo de 2020 no que diz respeito a pedidos natalícios, que começaram em novembro, e que representam inúmeras oportunidades de trabalho para ganhar aquele extra e entrar em 2022 com um bónus de boas-vindas,” refere Cornelia Raportaru, Directora Geral da Europa da TaskRabbit.

Desde o lançamento em Portugal em novembro de 2020, mais de 5.500 pessoas já se registaram enquanto Taskers na plataforma.

A empresa, parceira do grupo IKEA, liga Taskers a clientes da respetiva zona, ajudando os mesmos com formas de promover os seus serviços - quer seja limpeza, montagem de móveis ou mesmo uma paixão por organização, possibilitando converter o talento em dinheiro extra durante todo o ano.