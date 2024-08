Immerso: neste hotel português, os dias não têm horas – têm tempo

Imagine um lugar longe da agitação urbana, mas perto o suficiente para regressar a ela quando tiver as baterias carregadas. Um lugar onde o tempo tem tempo e o silêncio é interrompido pelos sons da natureza.

Assim é o Immerso, o luxuoso hotel 5 estrelas da Ericeira composto por 37 quartos, que conjugam quatro zonas diferentes de alojamento com vista para o mar e/ou para o jardim, dois espaços de restauração com consultoria do chef Alexandre Silva, piscina, bar, spa, ginásio e um jardim orgânico. Ainda que o objetivo seja proporcionar-lhe uma pausa do alvoroço do dia-a-dia, aqui não faltam coisas para fazer.

Immerso Spa – o lugar ideal para um detox social

A mais recente novidade do Immerso Spa é a parceria com a Ignae, uma marca açoriana de skincare vegan e sustentável, desenvolvida a partir dos recursos naturais do arquipélago e da sua biodiversidade única.

Entre o leque de tratamentos disponíveis constam esfoliações corporais, massagens descontracturantes para surfistas, massagens para casais, pré-mamãs e crianças, pedras quentes e faciais.

Para quem procura um momento a sós e um pretexto para se desconectar, o Immerso Spa tem disponível um tratamento que o colocará em “modo de voo” – o Detox Digital Corpo e Mente. Este tratamento premium tem a duração de 60 minutos e é uma combinação de reflexologia e massagem de relaxamento nas costas e cabeça com aromaterapia, que permitem aliviar o stress e a tensão resultantes do uso frequente de computadores e telemóveis.

O SPA do Immerso dispõe de três salas de tratamento, sendo uma delas para momentos em casal, sauna, banho turco e banho sensorial. Para quem, mesmo de férias, não dispensa o exercício físico, o hotel tem ainda ginásio e zonas específicas no terreno para a prática de yoga e outros desportos ao ar livre.

Restaurante Emme – o casual Dining Atlântico

E se depois de uma massagem o corpo fica restaurado, o Emme vai garantir que a alma também é nutrida com uma deliciosa variedade de pratos desenvolvidos pelo chef Alexandre Silva e pelo chef residente Maurício Pinto.

A cozinha é baseada no que a zona costeira oferece, como o peixe das costas da Berlenga e da Ericeira e as plantas atlânticas e salinas que nelas se espalham. O resultado que chega à mesa é uma combinação de texturas, aromas, e produtos inspirados no oeste português.

O SAPO Lifestyle teve a oportunidade de experimentar alguns dos pratos do menu e deixa aqui as suas sugestões que certamente não irão dececionar. Se não dispensa iniciar a refeição com uma boa entrada, o nosso destaque vai para o Polvo, Amêndoa, Alho (18€), tão rico em sabor quanto em textura, e para o Pica-Pau do Mar, Bivalves e Molho de Ervas (22€). Se é adepto de peixe aconselhamos optar pela Lula, acompanhada por uma crocante batata cortada em camadas e molho beur blanc (32€), se prefere carne considere experimentar o Bife “Immerso” no molho (30€). No entanto, confessamos que foi o Risotto de Cogumelos (18€) que levou a taça e nos fez rapar o prato.

Como há sempre um espacinho para a sobremesa, termine em grande com o Bolo de Canela, Creme de Limão e Arroz Tufado (10€), rico em contrastes de sabor e texturas, mas que surpreende pela leveza e equilíbrio, deixando uma sensação de satisfação sem pesar.

Immerso: neste hotel português, os dias não têm horas – têm tempo créditos: © Francisco Nogueira

Uma tarde no Immerso

E se lhe disséssemos que não precisa pernoitar no Immerso para ter acesso ao Spa e ao restaurante Emme?

Ambas as instalações estão abertas ao público mediante reserva. Inclusive, o hotel tem disponível um voucher que inclui pequeno-almoço e massagem ou almoço e massagem, para que possa usufruir das instalações sem compromisso. Caso opte por pequeno-almoço terá acesso ao buffett servido das 7h30 às 10h30, se optar por almoço terá de escolher entre as seguintes opções: Creme de Legumes da Horta ou Salada de Camarão + Risotto de Cogumelos da época ou Ravioli de Beringela, Emulsão de Noz + Frutas Maceradas, Hortelã, Iogurte Azedo ou Crème Brûlée das nossas Alfazemas. Relativamente à massagem poderá escolher entre os tratamentos de 60 minutos.

O voucher tem o valor de 100€ e pode ser usufruído em qualquer altura do ano. As reversas devem ser feitas através do email spa@immerso.pt.

Paralelamente, o Immerso é ainda anfitreão de vários eventos que prometem animar as suas tardes de verão. Desde cinema ao ar livre a aventuras gastronómicas, sunset sessions, música ao vivo, cada encontro convida-o a celebrar o melhor da vida.

Veja aqui toda a programação e faça planos.

O SAPO Lifestyle esteve no Immerso a convite do hotel.