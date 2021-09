São vários regressos há muito aguardados. Depois da pausa devido às contingências da pandemia COVID-19, a Exponor Exhibitions traz de volta a agenda de eventos profissionais, agora em novos formatos, adaptados às novas regras, mas com a mesma ambição: promover negócios e apresentar novas tendências de mercado.

O calendário arranca com um regresso também muito esperado. A Homeing – Interior Design and Home Living está de volta a Lisboa, de 7 a 9 de outubro, agora com uma nova casa: o emblemático Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, em Lisboa.

Este será o palco do evento que reúne as principais marcas e profissionais de design e decoração de interiores, para apresentação de novas tendências e novidades, vocacionadas para projetos residenciais e de hotelaria e turismo.

Com o mote “Regresso à natureza”, numa alusão à necessidade de voltar à essência e às origens, a Homeing apresenta uma seleção cuidada de expositores, entre fabricantes e marcas, divididos por seis segmentos: mobiliário, iluminação, acessórios, tecidos de decoração, revestimentos e tapeçarias.

O objetivo desta edição é perceber o mercado, reunir as condições que permitam fomentar o networking e a partilha de conhecimento, potenciar e concretizar volume de negócios.

Segundo Amélia Estevão, diretora da Homeing – Interior Design and Home Living, “os períodos de confinamento fizeram com que as pessoas valorizassem mais o espaço interior, não só a nível de conforto e comodidade, como também a vertente mais emocional, de tornarmos as casas em ambientes que nos transmitem boas sensações e que expressem personalidade.”

Esta sexta edição aponta holofotes às soluções “Taylor-made”, uma procura crescente destes dois segmentos de mercado, em que se busca a personalização como expressão de identidade e diferenciação.

Para garantir a máxima segurança dos visitantes, a Exponor Exhibitions irá implementar um rigoroso plano de prevenção COVID-19, que prevê a circulação organizada, distanciamento social, disponibilização de equipamentos de higienização, entre outras medidas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde.

O evento, dirigido a profissionais, terá ainda um horário alargado, entre as 11h00 e as 20h00, dias 7 e 8 de outubro, e das 11h00 às 19h00, no dia 9 de outubro.