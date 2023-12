Há um Natal com descontos até 50% em livros, música, jogos e brinquedos. Saiba onde encontrar este Natal  

Que tamanho tem uma prenda de Natal? Há uma frase que sintetiza a resposta, independentemente da dimensão física da prenda em questão. “Uma prenda de Natal é do tamanho do amor que nela colocamos”. Há um lugar onde esta mensagem de carinho e atenção ganha um significado especial. Na Livraria WOOK, o Natal é mais do que um espaço online onde encontramos a prenda que toca no coração da pessoa a quem presenteamos. A WOOK é a porta para um mundo povoado de sugestões de livros, mas também de música brinquedos e jogos.

créditos: WOOK

Um Natal WOOK que, este ano, se faz com um toque muito especial. Há palavras que nos soam como música aos ouvidos. Nesta época é o caso de sabermos que a WOOK se apresenta com promoções de 20 a 50% nos livros. Promoções obtidas através da combinação de desconto imediato mais desconto em cartão Wookmais (exceto livros em espanhol cujo desconto máximo é de 20%).

Uma campanha promocional que ganha uma nova dimensão quando lhe juntamos um outro atributo. Até ao dia 15 de dezembro, a WOOK não só apresenta descontos e portes grátis em livros (incluindo novidades), como também em outros artigos: música, jogos e brinquedos.

Promoções que recaem num mundo de oportunidades de escolha. Os livros abrem-nos universos, desafiam-nos à criatividade, à evasão, a vivermos outras vidas e emoções. Na WOOK esta porta convida-nos a conhecer o romance, grandes histórias e autores, policias e thrillers, a embarcar em viagens espaciais à boleia de obras de ficção científica, encontrar novos caminhos para o nosso desenvolvimento pessoal, apurar a nossa espiritualidade, a nossa literacia financeira e muito mais. Um sem-fim de opões de prendas que se espraiam para milhares de sugestões no que toca a música e brinquedos, estes para diferentes fases de desenvolvimento da criança.

E porque no Natal também queremos fugir a azáfamas e ao stresse das compras, é bom sabermos que na WOOK, para além de adquirirmos muito do que procuramos num só lugar, a entrega é feita com rapidez. Há mais: as trocas e devoluções fazem-se sem a urgência de corrermos a um balcão e com a garantia de decorrerem até 31 de janeiro de 2024.