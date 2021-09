A Galula é uma marca portuguesa de design de mobiliário, iluminação e acessórios. Os seus produtos são desenhados e produzidos em Portugal e combinam uma funcionalidade divertida e um design original, ao mesmo tempo que moldam um futuro melhor para o nosso planeta.

"Follow the FUN-ction” (segue a função/diversão) é o mote da Galula que procura formas de expressão cheias de destaques peculiares em silhuetas minimalistas. Feitas para enriquecer a vida moderna com designs descomplicados, a marca oferece peças funcionais e que cativam o olhar, seja qual for a perspetiva, mesmo viradas ao contrário.

Outro aspeto importante é o facto de valorizar materiais naturais de elevada qualidade, como é a cortiça, a madeira e o ferro, e de priveligar cores ousadas e neutros suaves.

A fusão faz parte da sua mentalidade e, sem nunca perder de vista os detalhes, o seu design é eficiente, adaptável e produz um ambiente confiável e acolhedor.

Dicas para uma decoração mais amiga do ambiente

Pequenas mudanças podem ter um grande impacto no planeta, e isto pode aplicar-se no campo da decoração ao optar-se por materiais ecológicos, que são uma grande tendência. O processo é muito simples: basta ir buscar peças que utilizem matérias primas naturais.

Recorrer à madeira é usual, mas recorrer à sua casca é, de facto, um privilégio. A cortiça retirada dos Sobreiros de sete em sete anos é um material atribuído ao design português, já que em percentagem em termos mundiais é o país com maior produção desta árvore.

São vários os autores e designers portugueses que trabalham hoje esta matéria prima e que desenham e acompanham a produção de peças de mobiliário, acessórios, placas para revestimento, luminárias, tapetes e até peças de roupa fazendo este material saltar da sua principal utilidade como material isolador na construção.

Assim se pretender criar ambientes que transportem a unicidade do saber-fazer e produzir português em contexto universal, recorrer a peças que integrem a cortiça é uma excelente opção.

