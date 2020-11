Reconhecendo a importância das organizações promotoras de voluntariado e dos voluntários envolvidos terem acesso a informação sistematizada que lhes permita enfrentar a desafiante conjuntura atual, a Fundação Eugénio de Almeida desenvolveu um Guia Prático de Orientações para Ser Voluntário em Tempos de COVID-19, o qual será apresentado dia 26 de novembro, entre as 15h00 e as 16h30 numa sessão online transmitida por Zoom e Facebook Live.

Empenhada em promover a discussão e partilha de conhecimentos sobre o voluntariado no contexto de pandemia, o evento online da Fundação Eugénio de Almeida dará também lugar à conferência “Voluntariado em Tempos de Covid-19 - uma perspetiva europeia”, protagonizada por Gabriella Civico, Diretora do European Volunteer Centre, e a um debate sobre a temática que cruzará as opiniões de João Teixeira, membro da Direção da Confederação Portuguesa do Voluntariado, Carla Ventura, Vice-Presidente da CASES, e Tiago Costa, Coordenador Nacional Voluntariado na Cruz Vermelha Portuguesa.

Acreditando que o conhecimento é a pedra basilar para a ação voluntária comprometida, transformadora e segura – que dá espaço não só à solidariedade e generosidade, mas sobretudo à transformação social – o Guia Prático de Orientações para Ser Voluntário em Tempos de COVID-19 resulta de um processo de pesquisa e sistematização de informação, realizado pela Equipa do Programa de Voluntariado da Fundação Eugénio de Almeida.

Neste, aborda-se o desempenho da ação de voluntário, detalhando locais e tipos de voluntariado que se podem realizar, bem como intenta explicitar-se de que forma esta atividade pode ser adaptada à conjuntura de COVID-19, referindo os cuidados a ter por parte dos voluntários e o papel das organizações promotoras de voluntariado no contexto atual.

“O voluntariado tem desempenhado, desde sempre, um papel fundamental de resposta às necessidades das organizações do setor social e solidário. No difícil período que se atravessa, é verdadeiramente relevante que tal continue a ser uma prática, agora com outras particularidades que devem ser encaradas como uma nova normalidade".

"O Guia Prático de Orientações para Ser Voluntário em Tempos de COVID-19, desenvolvido pela Fundação Eugénio de Almeida, espera contribuir para este processo conjunto e evolutivo de aprendizagem e conhecimento, sistematizando informação necessária aos voluntários e aos coordenadores das ações voluntárias, contribuindo para a edificação da sociedade mais justa e fraterna que todos almejamos”, afirma Henrique Sim-Sim, Coordenador da Área Social e de Desenvolvimento da Fundação.

créditos: Fundação Eugénio de Almeida

Reinventando-se e inovando constantemente para uma melhor prossecução da sua missão, a Fundação Eugénio de Almeida concebeu este Guia tendo por base a aprendizagem adquirida pela sua experiência na gestão dos projetos de voluntariado próprios, dos quais se destacam atualmente – e nomeadamente em resposta ao contexto pandémico – o Voluntariado na Cozinha Social, o Voluntariado no Apoio ao Estudo e Voluntariado no Apoio à Empregabilidade, e na pesquisa e recolha de informação de boas práticas de outras instituições nacionais e internacionais.

Dirigida a voluntários, técnicos e organizações, a sessão de apresentação online promovida pela Fundação Eugénio de Almeida, embora não tenha número limite de participantes, requer inscrição prévia.

O Guia Prático de Orientações para Ser Voluntário em Tempos de COVID-19 será disponibilizado em www.fea.pt/banco-voluntariado após a apresentação pública.