Infelizmente, algumas pessoas, principalmente mulheres - sentem-se inseguras com os seus próprios corpos. Seja pela forma, cicatrizes ou idade, muitos são os fatores que podem diminuir a autoconfiança. Quando assim é, a nossa beleza interior não sobressai.

E é isso que Emily London faz. Esta fotógrafa inglesa teve o objetivo de ‘eliminar’ as inseguranças que as mulheres têm ao fazê-as sentirem celebridades por um dia. Ela ajuda as mulheres a sentirem-se confiantes com o seu próprio corpo, dando-lhes incríveis transformações, recorrendo a maquilhagem, penteados e luz.

